『魔法少女にあこがれて』第12巻 大人気サディスティックマジカルコメディ待望の最新刊が本日2月17日(火)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『魔法少女にあこがれて』（著：小野中彰大）第12巻を2026年2月17日（火）に発売いたします。
『魔法少女にあこがれて』第12巻帯付き書影
■あらすじ
マジアマゼンタの暗黒真化・フォールンメディック…！
ベーゼの魔力が混ざった事で本来の真化を遂げられなかった姿だけど、その力は厄介で苦戦を強いられてしまうベーゼ。
そんなピンチを救ったのはアリスの大切なおもちゃたち…。
そして、アリスとベーゼの魔力が合わさったことでエノルミータに新たなる仲間が!?
■購入特典
・新刊12巻購入特典
《有償特典》
アニメイト アクリルブロック
ゲーマーズ 描きおろし アクリルスタンド
メロンブックス 描きおろし アクリルスタンド
〈無償特典〉
COMIC ZIN 描きおろし イラストカード
TSUTAYA 描きおろし イラストカード
メロンブックス 描きおろし ４Pリーフレット
WonderGoo イラストカード
※いずれも無くなり次第終了
・既刊購入特典
〈無償特典〉
TSUTAYA ミニカード4種ランダム
メロンブックス ミニカード12種ランダム
一部店舗(ページ下部に対象店舗記載) ミニカード4種ランダム
※いずれも無くなり次第終了。対象巻数などは書店によって異なります。
■キャンペーン情報
●コミックス(紙版のみ)封入特典
初回限定 描きおろしステッカー
●RFタグ施策「よみくじ」キャンペーン
魔法少女にあこがれて12巻発売記念「よみくじ」キャンペーン!!
初回コミックスに封入されているＲＦＩＤタグを使用したプレゼントキャンペーンを実施します。
プリズム仕様ステッカーやオリジナルクリアファイルを抽選で合計110名様にプレゼントいたします。
小野中先生描きおろしの参加賞イラストもあり。
＜キャンペーン特設サイトURL＞
https://yomikuzi.ownly.jp/lot/36599
キャンペーン画像
■広告掲出情報
アニメイト秋葉原ショーウィンドウに『魔法少女にあこがれて』の広告が掲出中！
2/28迄の掲示となります。
『魔法少女にあこがれて』アニメイト秋葉原2号館店頭ショーウィンドウ広告
■「竹コミ！」連載情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
TOPページ：https://takecomic.jp/
連載ページ：https://takecomic.jp/series/3099f758541af
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
■既刊購入特典対象店舗
〈無償特典〉
ミニカード4種ランダム
北海道
ダイヤ書房本店(札幌市)
MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌店(札幌市)
岡書おとふけ木野店(音更町)
岩手県
ジュンク堂書店盛岡店(盛岡市)
宮城県
ヤマト屋書店中里店(石巻市)
ブックスなにわ多賀城店(多賀城市)
喜久屋書店仙台店(仙台市)
丸善 仙台アエル店(仙台市)
秋田県
ジュンク堂書店 秋田店(秋田市)
ブックスモア 大曲店(大仙市)
山形県
戸田書店 山形店(山形市)
福島県
ヤマニ書店ラトブ店(いわき市)
ジュンク堂書店 郡山店(郡山市)
知遊堂郡山店(郡山市)
ブックスなにわ会津若松本店(会津若松市)
茨城県
丸善水戸京成店(水戸市)
群馬県
文真堂書店ゲオ 新井店(太田市)
文真堂書店ゲオ 大間々店(みどり市)
戸田書店 高崎店(高崎市)
文真堂書店タイムクリップ 群馬町店(高崎市)
埼玉県
丸善 桶川店(桶川市)
宮脇書店越谷店(越谷市)
BookDepot書楽(さいたま市)
ジュンク堂書店大宮高島屋店(さいたま市)
戸田書店 熊谷店(熊谷市)
千葉県
丸善 ユニモちはら台店(市原市)
丸善津田沼店(習志野市)
博文堂君津店（イオンタウン）(君津市)
東京都
丸善 日本橋店(中央区)
丸善 有明ガーデン店(江東区)
紀伊國屋書店アリオ亀有店(葛飾区)
ジュンク堂書店大泉学園店(練馬区)
ジュンク堂書店 吉祥寺店(武蔵野市)
丸善 多摩センター店(多摩市)
ブックス・ルーエ(武蔵野市)
大垣書店ブックスタマ小作店(羽村市)
神奈川県
丸善 横浜みなとみらい店(横浜市)
丸善 日吉東急アベニュー店(横浜市)
サクラ書店駅ビル店(平塚市)
ジュンク堂書店藤沢店(藤沢市)
ミクニ書店(開成町)
戸田書店 藤枝東店(藤枝市)
新潟県
知遊堂亀貝店(新潟市)
戸田書店 長岡店(長岡市)
ジュンク堂書店 新潟店(新潟市)
富山県
文苑堂書店福田本店(高岡市)
明文堂書店氷見店(氷見市)
明文堂書店高岡射水店(射水市)
長野県
天真堂書店 塩山店(甲州市)
笠原書店(岡谷市)
中島書店高原通り店(塩尻市)
西澤書店(佐久市)
笠原書店レイクウォ-ク店(岡谷市)
丸善 松本店(松本市)
平安堂新長野店(長野市)
平安堂飯田店(飯田市)
平安堂伊那店(伊那市)
平安堂若槻店(長野市)
平安堂川中島店(長野市)
平安堂東和田店(長野市)
平安堂座光寺店(飯田市)
平安堂上田しおだ野店(上田市)
平安堂佐久インタ-ウェ-ブ店(佐久市)
平安堂諏訪店(諏訪市)
平安堂更埴店(千曲市)
平安堂あづみ野店(安曇野市)
平安堂上田店(上田市)
平安堂須坂店(須坂市)
岐阜県
丸善 岐阜店(岐阜市)
カルコス本店(岐阜市)
三省堂書店岐阜店(岐阜市)
静岡県
マルサン書店柿田川サントムーン店(清水町)
MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店(静岡市)
吉見書店長田店(静岡市)
島田書店花みずき店(島田市)
江崎書店袋井店(袋井市)
愛知県
くまざわ書店岡崎北店(岡崎市)
丸善 アピタ知立店(知立市)
カルコス扶桑店(扶桑町)
丸善 豊田Ｔ-ＦＡＣＥ店(豊田市)
丸善 アスナル金山店(名古屋市)
丸善 名古屋本店(名古屋市)
三省堂書店名古屋本店(中村区)
ジュンク堂書店 名古屋店(名古屋市)
ジュンク堂書店 名古屋栄店(名古屋市)
丸善 イオンタウン千種(名古屋市)
三重県
丸善 四日市店(四日市)
滋賀県
ジュンク堂書店 滋賀草津店(草津市)
ハイパーブックス長浜店(長浜市)
サンミュージック長浜店(長浜市)
ハイパーブックス彦根店(彦根市)
ハイパーブックス八日市店(東近江市)
ハイパーブックス駒井沢店(草津市)
ハイパーブックスかがやき通り店(草津市)
京都府
丸善 京都本店(京都市)
大阪府
大垣書店 高槻店(高槻市)
丸善八尾アリオ店(八尾市)
丸善セブンパーク天美店(松原市)
ジュンク堂書店難波店(浪速区)
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店(大阪市)
ジュンク堂書店 上本町店(天王寺区)
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店(阿倍野区)
ジュンク堂書店 大阪本店(北区)
兵庫県
うかいや書店石守店(加古川市)
ジュンク堂書店 西宮店(西宮市)
ジュンク堂書店 神戸住吉店(神戸市)
ジュンク堂書店 三宮店(神戸市)
ジュンク堂書店 明石店(明石市)
ジュンク堂書店 舞子店(神戸市)
ジュンク堂書店 姫路店(姫路市)
ジュンク堂書店 三宮駅前店(神戸市)
芦屋ジュンク堂書店(芦屋市)
ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店(西宮市)
岡山県
丸善 岡山シンフォニービル店(岡山市)
丸善 さんすて岡山店(岡山市)
広島県
明屋書店フジグラン三原店(三原市)
ジュンク堂書店 広島駅前店(広島市)
丸善 広島店(広島市)
山口県
明屋書店ＭＥＧＡ新下関店(下関市)
明屋書店下松店(下松市)
明屋書店長門店(長門市)
香川県
宮脇書店南本店(高松市)
愛媛県
ジュンク堂書店 松山三越店(松山市)
福岡県
丸善 博多店(福岡市)
白石書店本店(北九州市)
BOOK INN金進堂えきマチ１丁目香椎店(福岡市)
紀伊國屋書店福岡本店(福岡市)
丸善リバーウォーク北九州店(北九州市)
熊本県
紀伊國屋書店熊本光の森店(菊陽町)
紀伊國屋書店あらおシティモール店(荒尾市)
大分県
紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店(大分市)
明屋書店コスモタウン佐伯店(佐伯市)
明屋書店高城店(大分市)
鹿児島県
金海堂 イオン隼人国分店(霧島市)
紀伊國屋書店鹿児島店(鹿児島市)
ジュンク堂書店 鹿児島店(鹿児島市)