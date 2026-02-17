長崎の食の価値を再発見するイベント「おいしいは禁句フェス」&「WAKARAN Food Session」を初開催します！

株式会社ダイスプロジェクト

長崎県では、長崎県ならではの食の価値を再認識する機会を創出し、県民のシビックプライドの醸成を図るため、「長崎・食の賑わい創出プロジェクト」が推進されています。このたび、同プロジェクトの一環として、長崎県民の皆さまや食に関わる事業者などが長崎県の食の価値を《知る》イベント「おいしいは禁句フェス」及び《学ぶ》イベント「WAKARAN Food Session」が初めて開催されます。

【イベント特設WEBページ https://nagaoshi.pref.nagasaki.jp/syoku-nigiwai_kennan(https://nagaoshi.pref.nagasaki.jp/syoku-nigiwai_kennan/)】

株式会社ダイスプロジェクト（福岡県福岡市、代表取締役 橋爪大輔）は、長崎県農林部農産加工流通課より業務委託を受けた「県南地区におけるながさきモデルの『食の賑わい』創出に向けた実証等業務」の一環として、両イベントの企画・運営を行っています。

1.おいしいは禁句フェス

普段食べている長崎の食べ物はなぜおいしいのか。県内の美味しい食材をこだわりを持って育てる農家さんや漁師さん、その食材をこだわりを持っておいしく料理する飲食店や料理人が勢揃いします。今回のフードフェスは「おいしい」は禁句。長崎にしかない海、山、火山、水そして、気候といった豊かな自然の中で、想いを持って食材を育てる生産者や料理人のみなさんから「なぜ長崎の食材はおいしいのか？」「どうやって食べたらより美味しくなるか？」などを教えてもらうことで、「これまで知らなかった地元の魅力」を改めて体感して頂きます。さらに、すし作家・岡田大介氏によるすしづくり体験や、からすみ弁当づくり体験、みそ玉づくり体験などを通して、来場頂いた方々に「長崎がなぜおいしいのか？」を、いろんな形で再発見してもらいます。

【開催日時】令和8年3月20日（金祝）・21日（土）・22日（日）

【時 間】各日10:00～17:00

【場 所】みらい長崎ココウォーク（長崎県長崎市茂里町1-55）

【概 要】

・おいしいの秘密を味わう「フードパーク」（屋上ひろば）

・おいしいの秘密を体験する「エンタメエリア」（屋上ひろば）

・おいしいの秘密を知る「長崎・県央マルシェ」（3階中央エスカレーター前/横）

・おいしいの秘密を知る「島原半島マルシェ」（2階レッドキャベツ前）

・会場内に設置されたパネルを巡って「おいしい」の秘密を学ぶスタンプラリー など

※今回WEBページに掲載している情報は第1弾の出店者情報、イベント内容です。第2弾の出店者情報ならびにより詳しいイベントの情報は、2月27日（金）に公開予定です。

2.WAKARAN Food Session

200年以上の伝統を紡ぐ長崎市の「料亭一力」8代目・山本卓氏と、フレンチの技法をベースに地元九州の食材の価値を炙り出し、世界を魅了し続ける福岡の「Goh/Goh Gan」シェフ・福山剛氏によるコラボレーション企画。長崎の料亭文化を守り続ける山本氏の視点と、「その土地にしかない価値」を炙り出して表現する福山氏の視点を掛け合わせ、伝統を重んじ、食本来の価値に向き合いながらも、自由で新しい卓袱料理を体感する2日間限りの特別なレストランイベントです。

【開催日時】

令和8年3月13日（金）１.18:30～21:00

3月14日（土）２.12:00～14:30 ３.18:30～21:00

【会 場】料亭一力（長崎県長崎市諏訪町8-20）

【定 員】各回24名

【内 容】

長崎県産食材を活用し「和」と「洋」を掛け合わせた2人の料理人の共創による特別な卓袱料理のコース

【金 額】おひとり様25,000円（コース料金のほか、ドリンク代・消費税・サービス料込）

【予約申込】イベント特設WEBページ(https://nagaoshi.pref.nagasaki.jp/syoku-nigiwai_kennan/)にて2月20日（金）より受付開始予定

【出 演 者】

山本 卓（料亭一力 8代目）

1988年長崎県生まれ

大学卒業後、和食の世界に進む。福岡の料亭嵯峨野で修行後、料亭一力へ。2022年には食に関する芸術の提供の継続に対して、文化庁長官表彰受賞。

創業文化10年(1813年)、長崎最古の料亭である一力の暖簾を8代目として引き継いでいる

料亭一力8代目・山本卓氏（画像提供：長崎市）

福山 剛（Goh/Goh Gan シェフ）

1971年福岡県生まれ。

高校時代からフランス料理の道に進み、福岡「イル・ド・フランス」、「マーキュリーカフェ」で修業した後に2002年、西中洲に自身の店「ラ メゾン ドゥ ラ ナチュール ゴウ」をオープン。

2016年に「アジアベストレストラン50」に初めてランクインし、以降計8度選出され、九州で唯一の快挙を成し遂げる。

2019年にミシュラン一つ星を獲得。2022年10月移転のため閉店。同年12月、キャナルシティにほど近い「010ビル」の1階に「Goh」、「Goh Gan」をオープン。

La Liste 2025受賞、The BEST CHEF2025受賞、ゴ・エ・ミヨ2025選出など、国内外の多くの賞を受賞している。

長崎・食の賑わい創出プロジェクトについて

Goh/Goh Gan 福山剛シェフ

長崎県では、県民や観光客など誰もが長崎県の食を買って味わえる「食の賑わいの場」の創出に向け、食の賑わいの場の試行・実証のほか、食に関わる人たちの共創の場づくりや長崎ならではの食の魅力を高めるような発信を実施しています。

○食の賑わいの場のあるべき姿の試行・実証（価値を伝える「場」づくり）

（令和7年度の主な取組）

・県北地域：「OUT BLOCK(S) SASEBO(https://www.sasebo99.com/event/100460)」（10月）

「佐世保朝市メシ(https://www.sasebo99.com/event/100475)」（1月～2月）

・県南地域：「おいしいは禁句フェス・WAKARAN Food Session(https://nagaoshi.pref.nagasaki.jp/syoku-nigiwai_kennan)」（3月）

○魅力的な食体験を提供する人材の共創の場づくり（価値を伝える「人」づくり）

・長崎鶴亀屋(https://www.instagram.com/nagasakitsurukameya/)

長崎県の食に関わる人々が協働し、県内各地に内在する食の本来価値を編み、伝え、アーカイブするために生まれた、新たな食のプラットフォーム

○長崎ならではの食の魅力発信（価値を伝える「情報発信」強化）

・県の食の総合ポータルサイト「ながおし」（「美食の思いを知る(https://nagaoshi.pref.nagasaki.jp/uma/)」ページ）等での発信強化

株式会社ダイスプロジェクトについて

『まちをデザインするクリエイティブチーム』

私たちは、事業企画や商品企画、企業の戦略サポート等企画を考えること、

まちや建築・空間などで、アイデアをカタチにすること、

販売促進、広告、プロモーション等情報発信をすること、

様々なプロジェクトを専門的技術と俯瞰的視点で

実施・展開し創造していくクリエイティブチームです。

会社概要

会社名：株式会社ダイスプロジェクト

所在地：福岡県福岡市博多区千代1-20-14

代表者：代表取締役 橋爪大輔

設立：2002年4月1日

URL：https://www.diceproject.com/

主な事業内容：

1_事業企画・商品企画

2_開発・都市デザイン

3_建築・空間デザイン

4_コミュニケーションデザイン

5_イベント・セールスプロモーション