【BtoB企業向けセミナー】「自社の強みがわからない」を放置していいのか？～″選ばれる・選ばれない″理由を可視化―満足度調査が次の戦略をつくる～を2/25(水)に無料開催！

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区）は、BtoB企業向けオンラインセミナー「『自社の強みがわからない』を放置していいのか？ ～“選ばれる・選ばれない”理由を可視化―満足度調査が次の戦略をつくる～」を、2026年2月25日（水）12:00～13:00に開催します。

満足度調査（CS/ES）を通じて自社の強み・弱みを客観化し、成長のための打ち手を経営判断に接続するにはどうすればよいのか、顧客や取引先の声から企業の競争力を高めるための「調査の在り方」について、徹底的に解説します。参加費は無料です。

開催の背景

生成AIが普及し、企業の情報収集の手段やスピードが日々変化していることで、新たに取引をする、取引を継続するといった企業の選択は、候補企業の“違い”をよりシビアに見極めるようになっています。

特に、事業・部門が多層化している中堅～大企業では、「なぜ自社が選ばれるのか」「どんな価値で評価されたいのか」を統一して言語化できず、強みを活かした提案、的を射た施策立案になりにくい状況にあります。本セミナーでは、そのような状況をどうやって打破するのか、満足度調査を「企業戦略を映す鏡」として機能させるためにはどうすればよいか、を徹底的に解説します。

こんな方におすすめ

- 経営層・事業責任者として、成長戦略を“根拠ある形”で整理したい方- 経営企画／事業企画で、部門横断で合意形成する環境をつくりたい方- CS／CX責任者で、満足度調査を“実行につながる意思決定材料”に変えたい方- 満足度調査を指示された担当者で、設計から社内説明まで迷わず進めたい方

満足度調査を通して強み・弱みを客観化し、成長するための打ち手を経営判断に接続するプロセスを具体化できれば、指名される企業・サービスブランドとして勝ち残れるはずです。競合に勝ち、選ばれるためのヒントを得るために、是非、ご参加ください。

開催概要

株式会社マインドシェアの顧客満足度調査支援について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/149_1_df07d2ec2f5d66153adcdd5e511e7f2f.jpg?v=202602170951 ]

創業38期のコミュニケーションマーケティング会社

事業やマーケティング課題解決を原因究明・解決プラン（戦略・戦術立案）、実行、検証、改善までトータル支援。主にBtoC,BtoB，公的機関（省庁、自治体）の領域において37年で2万件を超える支援実績があります。

調査の領域では、成果に繋げることを重視してトータルサポート

一般的な調査会社が「事実の把握」を調査目的とするのに対し、

マインドシェアは「成果に繋げる」ことを重視。

調査結果を次のアクションにつなげる仮説構築や施策への落とし込みなどの、”活用”から逆算した調査全体の設計を得意としています。

「満足度が売上を創る」戦略的満足度調査とは

株式会社マインドシェアでは、満足度調査における全てのプロセスを経営戦略の実現から逆算し、「何を聞くか」ではなく「なぜ聞くのか、どの戦略を支えるために聞くのか」という視点を重視しています。戦略を起点に設計され、調査設計・対象者・手法のすべてを戦略の文脈で選択し、分析結果を必ずアクションに結びつける「経営の戦略に直結する意思決定を前に進めるためのツール」として、戦略的満足度調査をご提案しています。

会社概要

会社名：株式会社マインドシェア

代表取締役：今井 祥雅

所在地：東京都港区芝5丁目29番14号 田町日工ビル4階

設立日：平成元年12月22日

資本金：1億円

