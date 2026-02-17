株式会社シェアダイン、衛生管理をテーマにした飲食店向け無料オンラインセミナーを開催

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区／代表取締役 飯田陽狩）は、2026年2月24日（火）15:00より、飲食事業者を対象とした無料オンラインセミナー「食中毒リスクから店舗を守る！飲食施設のための衛生管理ガイド2026」を開催いたします。

本セミナーでは、CHEFLINK公式パートナーシェフ監修のもと、HACCP義務化に対応した衛生管理の基本から、現場ですぐに実践できる具体的な運用方法までを体系的に解説します。





▼セミナーへのお申し込みはこちらhttps://chef-link.com/business/seminar/20260224/(https://chef-link.com/business/seminar/20260224/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)■ 飲食店を取り巻く食中毒リスクと衛生管理の重要性

「うちは小規模だから大丈夫」「長年の経験があるから問題ない」そうした認識のもとで運営されている飲食店も少なくありません。

しかし、令和6年の食中毒発生件数は1,037件、患者数は1万4,000人を超えており、依然として飲食業界における重大リスクの一つとなっています。

ひとたび食中毒が発生すれば、営業停止処分にとどまらず、SNSでの風評拡散や多額の損害賠償など、店舗経営の存続を揺るがす深刻なダメージにつながります。

特に近年では、トイレ後の手洗い不足によるノロウイルス感染や、温度管理不徹底によるサルモネラ菌増殖など、日常業務の中のわずかな油断が大規模事故へ発展するケースも報告されています。

■本セミナーで学べること- HACCP義務化に対応した「最低限押さえるべき管理ポイント」- 小規模店舗でも実践できる衛生管理体制の構築方法- 現場運用を想定したチェックリスト・管理フロー- 「紙一枚」から始められる管理計画の作り方

専門知識や高額な設備投資に頼らず、明日から現場で運用できる実践的な仕組みづくりを学ぶことができます。

＜こんな方におすすめ＞

- HACCP対応に不安がある飲食店経営者- 現場の衛生レベルを統一したい店長・料理長- 小規模・個人店で現実的なリスク対策を行いたいオーナー

＜セミナー概要＞

- 日時：2026年2月24日（火）15:00～16:00- 形式：オンライン配信（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：飲食店オーナー、シェフ・料理人、飲食店運営に携わる方- 申込方法：お申込みはこちら（https://chef-link.com/business/seminar/20260224/(https://chef-link.com/business/seminar/20260224/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)）

＜登壇者プロフィール＞

CHEFLINK 公式パートナーシェフ

辻 眞樹（つじ まさき）氏

大学卒業後、雑誌制作を経て25歳で飲食業界へ転身。イタリア料理の個人店で修業を積み、イタリアンを中心にキャリアを構築。2015年よりフィリピン・セブ島へ移住し洋食店を経営。2024年に店舗を閉店後は、CHEFLINKを活用してフリーランスシェフとしてケータリング、メニュー開発、新店舗立ち上げ支援など多岐にわたり活動。

豊富な現場経験と経営者視点を掛け合わせ、机上論にとどまらない「現場で実践できる衛生管理」を提唱している。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260217_release)