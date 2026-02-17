わずか30分でAIを使って「診断コンテンツ」をゼロから完成させる『ヨミトル』公開デモセミナーを開催

株式会社 ピクルス

株式会社ピクルス（本社：東京都新宿区、代表取締役：タナカ ミノル）は、2026年2月19日（木）13:00より、診断クラウド「ヨミトル」を活用したオンラインセミナー「AIを使って30分で診断コンテンツを作る！『ヨミトル』公開デモ」を開催いたします。

本セミナーでは、マーケティング施策として注目される「診断コンテンツ」を、AIの力を使って企画から完成までわずか30分で行う様子をノーカットで実演します。

詳細・お申し込みはこちら： https://shindancloud.com/event/yomitoru_demo_2602(https://shindancloud.com/event/yomitoru_demo_2602/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=2602_yomitoru_seminar)

■ 開催の背景

「AIを使って30分で診断コンテンツを作る！『ヨミトル』公開デモ」

「診断コンテンツ」は、リード獲得やCVR向上に高い効果を発揮する一方、「企画や構成を考えるのが大変」「画像の準備に手間がかかる」「文章作成が難しい」といった制作のハードルがありました。

今回のデモセミナーでは、こうした課題を解決する「ヨミトル」の最新AI機能をフル活用し、「本当に30分でプロ級の診断が作れるのか？」をリアルタイムで検証・公開します。

■ セミナーのポイント

当日は、テンプレートを一切使わず、AI機能だけで「自分に合うビジネススキル診断」をゼロから作成します。

【企画】テーマを入れるだけで構成・ロジックが完成

「自分に合うビジネススキル診断」というテーマを入力するだけで、AIが診断ロジックや設問構成を一瞬で設計する様子をご覧いただけます。

【画像】AI画像生成でイラスト素材も自動作成

デザイナーいらずで、各診断結果のタイプにぴったりなイラストを一括生成。診断結果ページのビジュアルをAIがどのように作り上げるかご注目ください。

【文章】AIアシスタントでトーン＆マナーを調整

自動生成された文章を「もっと親しみやすく」「プロフェッショナルに」といった指示一つでリライト。違和感のない自然な仕上がりに整える過程を実演します。

■ 開催概要

イベント名： AIを使って30分で診断コンテンツを作る！「ヨミトル」公開デモ

開催日時： 2026年2月19日（木） 13:00～13:40

会場： オンライン開催（Zoom）

参加費： 無料

主催： 株式会社ピクルス

お申し込みURL： https://shindancloud.com/event/yomitoru_demo_2602(https://shindancloud.com/event/yomitoru_demo_2602/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=2602_yomitoru_seminar)

■ 診断クラウド「ヨミトル」について

「ヨミトル」は、直感的な操作で誰でも簡単に診断コンテンツを作成・設置できるクラウドサービスです。AIアシスタント機能を搭載し、企画・ライティング・画像生成を強力にサポート。マーケティング活動におけるリード獲得やエンゲージメント向上を加速させます。

サービスサイト：https://shindancloud.com/

■ 株式会社ピクルスについて

「あらゆるコミュニケーションをリデザインする」をミッションに、マーケティング支援や自社SaaSプロダクトの開発・提供を行っています。

社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 タナカ ミノル

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 504

URL：https://pickles.tv/