ジャパンウィンターリーグ2025実績報告記者発表のお知らせ
株式会社ジャパンリーグ
【記者発表概要】
【オンライン視聴はこちら】
【古謝瑠圭選手プロフィール】
【ジャパンリーグ公式サイト】
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）が運営するジャパンウィンターリーグ2025(以下JWL2025)の実績報告記者発表を行います。
多くの報道機関の皆様のご参加をお待ち致しております。
【記者発表概要】
日時 3月9日（月）14:00～（報道機関受付13:45～)
登壇者 鷲崎一誠 JWL 代表
大野倫 JWL GM
安里繁信 JWL実行委員会会⾧
古謝瑠圭 JWL2025参加選手
司会 知花真斗 JWL副代表
会場 沖縄市陸上競技場 会議室
【オンライン視聴はこちら】
Microsoft Teams URL : https://ourl.jp/N2XnQ
ミーティングID: 492 318 116 977 50
パスコード: 108004
※記者発表の資料、ロゴ、写真は以下URLから取得できます。
https://ourl.jp/uzjEq
【古謝瑠圭選手プロフィール】
参加リーグ ：JWLトライアウト2022、2023、2024、2025
生年月日 ：2006年10月18日(18歳)
出身 ：沖縄県
経歴 ：オキナワホーネッツ(ポニーリーグ) → KUBASAKI High School
JWL2024参加時よりスカウティングされていた履正社スポーツ専門学校に進学が決定
【ジャパンリーグ公式サイト】
https://www.japanleague.co.jp/