株式会社ジャパンリーグ

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。


株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）が運営するジャパンウィンターリーグ2025(以下JWL2025)の実績報告記者発表を行います。


多くの報道機関の皆様のご参加をお待ち致しております。



【記者発表概要】

日時　　3月9日（月）14:00～（報道機関受付13:45～)



登壇者　鷲崎一誠　JWL 代表


　　　　大野倫　　JWL GM


　　　　安里繁信　JWL実行委員会会⾧


　　　　古謝瑠圭　JWL2025参加選手



司会　　知花真斗　JWL副代表



会場　　沖縄市陸上競技場　会議室



【オンライン視聴はこちら】

Microsoft Teams URL : https://ourl.jp/N2XnQ


ミーティングID: 492 318 116 977 50


パスコード: 108004



※記者発表の資料、ロゴ、写真は以下URLから取得できます。


https://ourl.jp/uzjEq



【古謝瑠圭選手プロフィール】

参加リーグ　：JWLトライアウト2022、2023、2024、2025


生年月日　　：2006年10月18日(18歳)


出身　　　　：沖縄県


経歴　　　　：オキナワホーネッツ(ポニーリーグ)　→　KUBASAKI High School


　　　　　　　JWL2024参加時よりスカウティングされていた履正社スポーツ専門学校に進学が決定



【ジャパンリーグ公式サイト】

https://www.japanleague.co.jp/