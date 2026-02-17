株式会社ジャパンリーグ

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）が運営するジャパンウィンターリーグ2025(以下JWL2025)の実績報告記者発表を行います。

多くの報道機関の皆様のご参加をお待ち致しております。

【記者発表概要】

日時 3月9日（月）14:00～（報道機関受付13:45～)

登壇者 鷲崎一誠 JWL 代表

大野倫 JWL GM

安里繁信 JWL実行委員会会⾧

古謝瑠圭 JWL2025参加選手

司会 知花真斗 JWL副代表

会場 沖縄市陸上競技場 会議室

【オンライン視聴はこちら】

Microsoft Teams URL : https://ourl.jp/N2XnQ

ミーティングID: 492 318 116 977 50

パスコード: 108004

※記者発表の資料、ロゴ、写真は以下URLから取得できます。

https://ourl.jp/uzjEq

【古謝瑠圭選手プロフィール】

参加リーグ ：JWLトライアウト2022、2023、2024、2025

生年月日 ：2006年10月18日(18歳)

出身 ：沖縄県

経歴 ：オキナワホーネッツ(ポニーリーグ) → KUBASAKI High School

JWL2024参加時よりスカウティングされていた履正社スポーツ専門学校に進学が決定

【ジャパンリーグ公式サイト】

https://www.japanleague.co.jp/