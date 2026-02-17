【会場参加のみ・60名限定イベント】3/16(月)17時～ 一般社団法人遺伝情報取扱協会主催(AGI) ヘルスケア関連企業交流イベント実施決定！

一般社団法人遺伝情報取扱協会

【 AGI主催 ヘルスケア関連企業交流イベントのご案内 】

本イベントは、これまで意見交換等を通じて交流を重ねてまいりましたヘルスケア関連団体の皆様と改めて一堂に会し、ヘルスケア分野における共通課題や、今後の連携の可能性について、率直な意見交換を行う場とすることを目的としております。なお、会場参加のみになり、オンライン配信はございませんので、予めご了承ください。





メインセミナーでは、AGI認定審査委員である名和 利男 先生（サイバーセキュリティアドバイザー）をお迎えし、近年急速に高まっている諸外国におけるヘルスケア分野のサイバー脅威の動向や具体的事例、ならびに来年施行予定のサイバー対処能力強化法をはじめとする規制強化への対応についてご講演いただく予定です。特に、事業者に求められる実務的な備えや、社内外における体制整備の重要性について、示唆に富んだ内容となることを予定しております。

本イベントでは、ヘルスケア関連団体会員企業や、医療・ヘルスケア関連企業、検査サービス企業、DTC検査企業、これらの業界に進出を考えている企業を対象に実施いたしますので、お気軽にご参加ください。またイベント後は、ヘルスケア関連企業同士、広く交流いただける場（懇親会）をご用意いたしますので、ご参加の皆様は合わせてご参加いただけますようにお願い申し上げます。



● AGI主催 ヘルスケア関連企業交流イベント概要

開催日：2026年3月16日 （月）

開催時間：

開場時間 16時30分～

イベント開始 17時～

終了時間 19時予定

その後 近隣店舗に移動し、懇親会を2時間程度予定しております。

タイムテーブル：確定次第公開いたします。

開催方法：会場参加のみでの開催（オンライン配信はなし）

会場：GLOBAL LIFESCIENCE HUB カンファレンスルーム

住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町３－２－１、7 階

会場へのアクセス方法はこちらをご確認ください。

https://www.link-j.org/access/globalhub.html



● 参加他団体：

一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会（SHA）

一般社団法人腸内環境ヘルスケア協会（GHA）

一般社団法人ヘルスケア検査サービス推進機構



● 参加対象者：

医療・ヘルスケア関連団体所属企業

医療・ヘルスケア関連企業

検査サービス企業

DTC検査企業

これからの上記の業界に対して進出を考えている企業

行政関係者



● メインセミナー：

サイバーセキュリティアドバイザー

名和 利男 氏

-------------------------------------------

海上自衛隊において護衛艦のCIC（戦闘情報中枢）の業務に従事した後、航空自衛隊においてプログラム幹部として信務暗号・通信業務／在日米空軍との連絡調整業務／防空指揮システム等のセキュリティ担当業務に従事。その後、JPCERT コーディネーションセンター早期警戒グループのリーダーを経て、現在は、公的機関におけるサイバーセキュリティ施策への助言や支援などを行う傍ら、複数の民間サイバーセキュリティ専門組織において経営および分析の中核的な役割と技術面の統括を一体的に担っている。サイバー脅威インテリジェンス（特に地政学リスク）、外交安全保障やアクティブディフェンスに関する業務に従事するとともに、ソブリン・プラットフォームの開発にも注力している。

-------------------------------------------



● 懇親会：

会費制 5,000円程度、近隣のお店にて実施予定

※ 当日現金にてお受けいたします

※ AGIより領収書を発行いたします

● 申し込みはこちら

https://aogi20260316.peatix.com

※ 申込締切：2月27日（金）17時まで

※ 会場の関係で、イベントは60名様限定とさせていただきます。

※ 申込順となりますので、お早めにお申し込みください。



＜ 問い合わせ ＞

一般社団法人遺伝情報取扱協会（AGI）

事務局 城戸、渡邉、加藤

E-mail：support@aogi.jp／TEL：03-6261-7697