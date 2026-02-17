無臭元工業、八潮市道路陥没事故における環境衛生保全の支援体制を強化

無臭元工業株式会社

無臭元工業株式会社（所在地：東京都足立区、代表取締役：田崎 雄大、以下 当社）は、2025年1月に発生した埼玉県が管理する中川流域下水道での下水道管破損による県道道路陥没事故において、事故発生当初より、現場および関連施設向けに薬剤を通じた臭気対策・環境衛生保全ソリューションを継続的に提供しています。

本事故では、下水に由来する硫化水素等の臭気への配慮が求められる状況が続いており、当社はこれまで、周辺地域の生活環境への配慮を最優先としつつ、現場における作業環境衛生の確保にも配慮した臭気対策を実施してきました。

このたび当社では、日本コンセプト株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：松元 孝義、以下 日本コンセプト）の協力を得て、臭気対策薬剤の供給および運用体制をアップデートしました。タンクコンテナを活用した薬剤供給により、運用の省力化・省人化を進めることで、年末年始等の長期休暇期間においても、通常と変わらない環境衛生対策を実施できる体制を構築しています。

支援体制強化に向けた運用のアップデート - 社会インフラを支える日本コンセプトの物流力

事故対応および復旧工事が長期化する中で、当社では、臭気対策・環境衛生保全を継続的かつ安定的に実施するため、長期休暇でも安心安全の運用体制の検討を進めてきました。とくに、周辺地域への配慮を継続しながら、現場作業に関わる人員の負担を抑えることは、重要なテーマの一つでした。

こうした課題に対応するため、当社は日本コンセプトの協力を得て、臭気対策薬剤の供給体制を含めた運用の効率化を図っています。タンクコンテナを活用した薬剤供給により、補給作業の頻度低減や作業工程の簡素化を進めることで、臭気対策全体の省力化・省人化を実現しています。

これにより、年末年始等の長期休暇期間でも安定した臭気対策の実施と環境衛生保全の品質を維持する体制強化が実現しています。

《タンクコンテナ稼働概要》

15年以上続く「技術相談」から生まれた連携関係

- 1基あたり容量：25トン- 供給体制：タンク4基を現場に停車し供給継続日本コンセプトのタンクコンテナのイメージ写真

両社は約15年前、日本コンセプトの工務部門での臭気問題改善の相談をきっかけに接点が生まれました。日本コンセプトは化学品輸出入物流向け、当社は自治体・ゼネコン・設備会社向けと業界は異なりますが、薬剤・化学品取り扱いの専門性を軸に信頼関係を継続してきました。今回の事故対応は、その長年の技術交流を背景とした連携プロジェクトとなっています。

このような連携体制は、現場作業の負担軽減と周辺地域への配慮を両立させるための基盤となっており、無臭元は今後も関係各社と協力しながら、環境衛生保全に取り組んでまいります。

【日本コンセプト株式会社について】



■会社名：日本コンセプト株式会社

■所在地：東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー15階

■代表者：代表取締役社長 松元 孝義

■事業内容：ISOタンクコンテナによる国際輸送・危険物物流・化学品保管

■URL：https://www.n-concept.co.jp/(https://www.n-concept.co.jp/)

【無臭元工業株式会社について】

■会社名：無臭元工業株式会社

■所在地：〒123-0872 東京都足立区江北2-8-6

■代表者：代表取締役 田崎 雄大

■事業内容：薬剤の開発・製造・販売、環境衛生サービス全般

■URL：https://www.mushugen.co.jp/(https://www.mushugen.co.jp/)

