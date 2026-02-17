八潮市道路陥没事故から1年／日本コンセプトが事故現場への物流インフラを提供ータンクコンテナによる長期・大量薬剤添加の供給体制を構築ー

日本コンセプト株式会社

2025年1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故から1年。日本コンセプト株式会社（東京都千代田区）は、自社所有のタンクコンテナを活用した臭気対策薬剤の大量・長期供給体制の構築および運搬業務を担っています。

八潮市の復旧工事では、下水に含まれる腐敗物に起因する硫化水素をはじめとする臭気が発生しやすい状況にあるため、無臭元工業が現場条件に応じた硫化水素低減・臭気抑制薬剤の添加を継続してきました。一方で、復旧工事の長期化に伴い、薬剤を安定的かつ継続的に供給するための体制や、現場作業における人員負担・作業効率への配慮が重要な課題となっていたため、無臭元工業より日本コンセプトへ相談が寄せられました。

そこで日本コンセプトでは薬剤の性状・安全性を踏まえたうえで、現場条件に適したタンクコンテナの配置計画と運用体制の設計に協力し、年末年始を含む長期間にわたり、安定した薬剤供給が可能な体制の実装を無臭元工業と共同で設計しました。

タンクコンテナの稼働概要は以下のとおりです。

● 1基あたり容量：25トン

● 供給体制：タンク4基を現場に停車し供給継続

現場作業が一時的に制限される期間においても、住民生活に関わる排水処理は止められないため、日本コンセプトは無臭元工業と協力し、年末年始の休工期間中も臭気対策を継続できる体制を構築し、安定した運用を実現しています。

▼写真：現場に配置されるタンクコンテナのイメージ写真15年以上続く「技術相談」から生まれた連携関係

両社は約15年前、日本コンセプトの工務部門での臭気問題改善の相談をきっかけに接点が生まれました。無臭元工業は自治体・ゼネコン・設備会社向け、日本コンセプトは化学品輸出入物流向けと、業界は異なりますが、薬剤・化学品取り扱いの専門性を軸に信頼関係を継続してきました。今回の事故対応は、その長年の技術交流を背景とした連携プロジェクトとなっています。

東日本大震災の“被災地支援”ではISOタンクコンテナが活躍

2011年3月の東日本大震災によって市内の全ガソリンスタンドが使用不能になった陸前高田市では、震災の翌月に仮設給油所が設置されました。この時ガソリン・軽油の保管用タンクとして、特別認可を受けて利用されたのが日本コンセプトのISOタンクコンテナです。通常、安全性の観点から地下タンクの設置が求められるガソリンスタンドの新設には1カ月以上を要しますが、タンクコンテナを活用することにより工期が大幅に短縮され、約10日間で仮設スタンドがオープン。がれきを撤去する重機の燃料が安定供給されるなど、被災地の復興に貢献しました。これはタンクコンテナの安全性の高さを証明した事例でもあります。

■ 会社概要・問い合わせ先

日本コンセプト株式会社

所在地：東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー15階

事業内容：ISOタンクコンテナによる国際輸送・危険物物流・化学品保管・高圧ガス取扱い

URL：https://www.n-concept.co.jp/

お問い合わせ

業務担当 yamada_yoshikazu@n-concept.co.jp

TEL：03-3507-8021