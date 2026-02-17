Web接客ツール「TETORI」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」3部門にて「Leader」の称号を受賞

グルービーモバイル株式会社TETORIは「Web接客ツール部門」「チャットボットツール部門」「アクセス解析ツール部門」の3部門で「Leader」を受賞

グルービーモバイル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：福田 政行）が提供するWeb接客ツール『TETORI（テトリ）』（ https://www.tetori.link/ ）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：黒野 源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「Web接客ツール部門」「チャットボットツール部門」「アクセス解析ツール部門」において、高いユーザー満足度が評価され「Leader」の称号を受賞いたしました。

TETORIの紹介サイトを確認する :https://www.tetori.link/

「ITreview Grid Award」とは?

法人向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュー（口コミ）プラットフォーム「ITreview」では、投稿されたユーザーレビューをもとに、四半期ごとにユーザーから高く支持された製品を表彰する「ITreview Grid Award」を開催しています。

このたび、Web接客ツール「TETORI（テトリ）」は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、「Web接客ツール部門」、「チャットボットツール部門」、「アクセス解析ツール部門」 の3部門で、高い顧客満足度と認知度を兼ね備えた製品として評価され、「Leader」称号を受賞いたしました。

今後もお客様の声を大切に、より一層ご満足いただけるサービスの提供に努めてまいります。

「使いやすさ」「サポート品質」等、各指標で高いユーザー評価を獲得

上図はWeb接客ツール部門のITreview Gridです。TETORIは高い満足度のポジションに位置づけられています。

Web接客ツール「TETORI（テトリ）」は、ITreview上で実際のユーザーから寄せられた評価において、「機能への満足度」「使いやすさ」「導入のしやすさ」「サポート品質」「価格」「管理のしやすさ」 の6項目で高い評価を頂いています。特に「使いやすさ」「導入のしやすさ」「サポート品質」「価格」では4.5～4.7点と高い評価を受けており、導入がしやすく、導入後も安心して活用できるツールとして多くの企業に支持されています。

今後もお客様の声を大切に、より直感的で成果につながるWeb接客を実現するための改善を続けてまいります。

上図はWeb接客ツール部門のユーザー満足度を構成する各指標を同業他社サービスと比較したものです。

「ITreview」に投稿されたTETORI利用者のレビュー（一部抜粋）

Web接客ツール「TETORI（テトリ）」について

TETORI( https://www.tetori.link/ )は、Webサイトのコンバージョン率アップ、離脱防止、チャットボット施策に強いWeb接客ツールです。ユーザーのアクセス情報・行動履歴を解析して、その人に適したコンテンツをポップアップ等で訴求することで、ユーザーのコンバージョン率アップに大きく貢献します。現在600社以上のWebサイトで活用して頂いています。

サービス提供会社について

会社名 ： グルービーモバイル株式会社（ https://www.groovy-m.com/ ）

代表者 ： 代表取締役社長 福田 政行

設立 ：2009年5月15日

資本金 ：5000万円

所在地 ： 福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル8F

提供サービス

・Web接客ツール「TETORI」（ https://www.tetori.link/ ）

・日程調整ツール「VIVIT LINK」（ https://vivitlink.com/ ）

・ビジネスメディア 「VIVIT LINK INSIDE」（ https://inside.vivitlink.com/ ）

・グルービーWebプラットフォーム（Webサイト構築CMS）

お問合せフォーム：https://www.groovy-m.com/contact