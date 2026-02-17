ZETA、生成AIとの連携基盤製品「ZETA LINK for AI」を提供開始。商品検索エンジン、クチコミ・Q&Aエンジンと生成AIの接続を容易に実現し、エージェンティックコマースを加速

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、ECサイトにおいて生成AIサービスやAIチャットと、商品検索エンジンやクチコミ・Q&Aエンジンとの接続を容易にする生成AI連携基盤「ZETA LINK for AI」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■ 製品化の背景：加速する「エージェンティックコマース」への対応

近年、ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIの普及によりEC領域においてもAIチャットやAIエージェントを活用した購買体験の高度化が急速に進んでいます。とくに欧米では、会話を起点に商品探索から購入までを代行・支援する「エージェンティックコマース」が先行して普及しつつあり、日本市場においても、従来のキーワード検索からユーザーの曖昧な悩みや文脈(コンテキスト)に寄り添う「AIチャット・AIエージェント」への対応が不可欠な潮流となっています。

当社でもこうしたトレンドに対応すべく、AIチャット製品である「ZETA TALK」の提供開始、またワールドワイドで大きなシェアを持つ「チャネルトーク」との提携・連携を発表(※)いたしました。

一方で、現時点ではAIチャット等とECサイトの連携のための仕様が乱立しており標準化がされていないこと、また高度な検索においては複雑な検索条件、またユーザーの入力した文章からの適切な検索条件の抽出、適切かつリアルタイムでのクチコミやQ&A情報へのアクセスなど、連携させるために都度開発する部分が、技術的なハードルとなっている部分がありました。

今後一気に拡大するであろう生成AIサービス連携や、ECサイト上に実装されている「チャネルトーク」等のAIチャットとの接続(いわゆるRAGもしくはエージェンティックサーチ)を容易にするため、この度「ZETA LINK for AI」の提供を開始いたします。

これにより、都度API等の接続部分の開発工数を大幅に削減でき、より少ないリソースで、早期の連携の実現が可能となります。

第一弾として、当社が提供する「ZETA TALK」と「チャネルトーク」への対応をしてまいります。

■ 「ZETA LINK for AI」で実現すること：AIに「ECの専門知識」を連携

「ZETA LINK for AI」は、ZETA CXシリーズのEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」およびレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」と、各種AIチャットをRAG(検索拡張生成)もしくはエージェンティックサーチの仕組みを通じてシームレスにつなぐソリューションです。

1.【CVR向上】1,500万件超のUGC活用による「納得感」のある接客

1,500万件を超えるUGC(口コミ・Q＆A)データを活用することで、客観的な事実と購入者の体験を反映した回答を生成します。AI特有の「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」を防ぎ、根拠ある接客を実現します。

2.【投資効率の最大化】他社製AIチャットとも連携可能

当社のEC向けAIチャット「ZETA TALK」だけでなく、他社製品のAIチャットとも連携可能です。EC事業者は自社の戦略や既存のシステム資産を活用し、最新のAI技術を柔軟に取り入れることが可能となります。

3.【機会損失の防止】最新の在庫・価格情報などリアルタイムに参照

高精度な商品検索による最新の在庫・価格情報などECサイト特有の購買時に必要な情報を「信頼すべき参照ソース」として活用し、購入までの動線を最適化します。

■ AI時代のコマースインフラをめざす

今後は複数のAIが自律的に連携するエージェンティックAIの普及により、ECサイト内外を横断した情報連携や購買支援が一般化していくと見込まれます。その中で、文脈理解に基づくコンテキスト検索への対応は、ECサイトにおける優位性の鍵を握る重要な要素となります。「ZETA LINK for AI」はこれからの購買体験を支える製品としてCX向上とLTV最大化に貢献してまいります。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

(※) ZETAとChannel Corporation、生成AI領域における業務提携および 「ZETA CXシリーズ」と「チャネルトーク」のサービス連携を開始

～検索・レビューデータとAIチャットのRAG・API連携により、コンバージョン改善とCS業務効率化を両立～

https://zeta.inc/press-release/topics/channel-corporation-zeta-business-development-alliance/2026/0210

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売