大人気ガールズグループ「HANA」がVOCE4月号通常版表紙に初登場。ミニマルな美で魅せる新境地に注目！

株式会社講談社

VOCE4月号の通常版表紙を飾っていただくのは、今注目を集めるガールズグループ「HANA」の皆さん。VOCEからの熱烈なラブコールにお応えいただき、ついに表紙初登場が実現しました！

今回の撮影では、いつもの“つよつよ”なムードとはひと味違う、ミニマルなメイクと洗練された衣装で新たな表情に挑戦。HANAの素の美しさと力強さがあふれるビジュアルを切り取りました。

朝早くからの撮影にもかかわらず、メンバーの皆さんはまるで衣装かと思うほどに雰囲気が統一された“The HANA”な私服でご登場。その圧倒的なオーラに、スタッフ一同思わず息をのむほど。カッコいいビジュアルとは裏腹に、休憩中はマクドナルドのハンバーガーやチョコパイをほおばる無邪気な姿も。ギャップ全開な一面に、きゅんが止まりませんでした。

リリース予定やライブが重なるハードスケジュールの中での撮影にもかかわらず、疲れを一切感じさせないパワフルさにも感動。空き時間にはメンバー同士で楽しそうにおしゃべりする姿も。スタジオは終始、明るくハッピーな空気に包まれていました。

そしてカメラの前に立つと、一瞬でスイッチオン。一発OKを連発する集中力と、見る者の心を射抜くクールな表情はさすがの一言でした。

誌面では、メンバー同士のクロストークでHANAのあふれる魅力を深掘り。メンバー愛が伝わってきて、インタビューを聞きながらうるっとしてしまいました。１人１人に実施した１問１答では意外な一面を知れるかも？

ちょっぴり大人っぽく、いつもより素に近いナチュラルな美しさを放つHANAの皆さん。その新たな魅力が詰まった表紙を、ぜひお楽しみに。さらに、撮影舞台裏の様子や、メンバー愛用の私物ポーチを紹介する動画を、近日VOCE YouTube(https://www.youtube.com/user/VOCEchannel)にて公開予定。こちらもどうぞお見逃しなく！

書籍情報

VOCE 2026年４月号

〈通常版〉

表紙：HANA\900【Amazon】https://amzn.to/4abKkD3

〈Special Edition〉

表紙：吉野北人（THE RAMPAGE）＆中島颯太（FANTASTICS）\930【Amazon】https://amzn.to/4qXxL5e

発売日：2026年2月20日（金） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

