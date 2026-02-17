株式会社補助金ポータル

株式会社補助金ポータル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福井彰次）は、株式会社日立ビルシステムと共催で、「2026年、ビルの省エネ戦略はここまで来た！省エネ補助金×日立の空調IoTソリューション」無料オンラインセミナーを、2026年3月4日（水）11時より開催いたします。

エネルギー価格の高騰や脱炭素社会への対応が求められる中、ビルの省エネ対策は「コスト」から「戦略」へと進化しています。本セミナーでは、省エネ補助金の全体像と制度理解に加え、日立の空調IoTソリューションを活用した、戦略的な省エネ投資の進め方をご紹介します。

申し込みはこちら

https://tayori.com/form/eb0555b0900e449b68b4e0290937091d8de53cd7

開催背景

電力・ガス料金の上昇、カーボンニュートラルへの社会的要請の高まりを受け、ビルオーナーや施設管理者には、エネルギー効率の向上と運用コスト削減の両立が強く求められています。

一方で、

「どの補助金が使えるのかわからない」

「設備更新の投資対効果が見えない」

「省エネにAI・デジタルをどう活用すればよいのかわからない」

といった声も少なくありません。

本セミナーでは、省エネ補助金の制度理解から、空調×AIによる戦略的な省エネ施策までを一気通貫で解説。2026年における失敗しない省エネ投資の考え方をお届けします。

こんな人におすすめ

ウェビナー概要

- ビル・施設の省エネ対策や設備更新を検討しているオーナー・管理者様- 省エネ補助金を活用し、投資負担を抑えたい方- 空調設備の更新や運用改善に課題を感じている方- AIを活用したエネルギー最適化に関心のある方- 2026年以降を見据えた中長期的な省エネ戦略を検討したい方

日時： 2026年3月4日（水）11:00～12:00

開催形式：オンライン

料金：無料

※お申し込み多数の場合、予告なく受付を終了する場合がございます。

※登壇者・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※同業他社様のご参加はご遠慮いただく場合がございます。

セッション１：【日立ビルシステム】空調×AIで実現する次世代ビル省エネ戦略

空調リニューアルの概要

老朽化した空調設備の更新により、エネルギー効率を大幅に改善する空調リニューアルの考え方を解説。設備更新による消費電力量削減だけでなく、快適性・保守性向上といった副次的効果についてもご紹介します。

exiidaデマンド制御ソリューションによるエネルギー最適化

AIを活用し、建物の使用状況や環境条件に応じて空調運転を最適化する仕組みを解説。ピーク電力の抑制や無駄なエネルギー消費の削減など、運用面からの省エネアプローチを具体的にお伝えします。

設備更新×AI活用による省エネ効果と運用改善の考え方

空調設備の更新とexiidaデマンド制御ソリューションを組み合わせることで実現できる、省エネ効果の最大化と運用負荷軽減について解説。「更新して終わり」ではなく、導入後も継続的に効果を高めていく省エネ運用のポイントを紹介します。

セッション２：【補助金ポータル】 省エネ補助金の最新動向と活用ポイント解説

省エネ補助金の全体像と活用の考え方

省エネ設備投資を検討する際に押さえておきたい補助金制度の全体像を解説します。国の省エネ補助金の位置づけや目的を整理し、自社に適した制度を見極めるための基本的な考え方を紹介します。あわせて、補助金活用でよくある誤解や失敗事例を取り上げ、申請時に注意すべきポイントを分かりやすく解説します。

省エネルギー投資促進事業のポイント解説

（省エネルギー投資促進支援事業費補助金／需要構造転換支援事業）

省エネ設備導入で活用される主要な補助金制度について、ポイントを絞って解説します。各制度の目的や特徴、対象となる事業者・施設・設備更新内容を整理し、補助率や補助金額の考え方を含めて、活用シーンに応じた制度の選び方をお伝えします。

exiidaデマンド制御ソリューション導入における補助金活用の実務ポイント

空調設備の更新やexiidaデマンド制御ソリューション導入を補助金で進める際の実務ポイントを解説します。申請を見据えた事前準備や確認事項に加え、設備更新とAI導入を同時に進める際に押さえておくべきポイントを紹介し、スムーズな導入につなげるための考え方をお伝えします。

登壇者・登壇企業情報

株式会社日立ビルシステム

https://www.hbs.co.jp/

空調・昇降機・ビルソリューションを通じて、快適で持続可能な建物運営を支援。AI・デジタル技術を活用した省エネ・運用最適化ソリューションを提供しています。

株式会社補助金ポータル

https://hojyokin-portal.jp/

『国策と民間企業を繋ぐプラットフォームになる』をミッションに、日本全国の補助金情報を網羅。省エネ・設備投資分野における補助金活用のアドバイスから申請支援までを一貫して行っています。

