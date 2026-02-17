サン宝石の人気キャラクター「ほっぺちゃん」が、地元山梨企業のアンバサダーに就任！

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社のサン宝石事業部（本社：茨城県筑西市、代表取締役：鈴木伸也）は、山梨発の人気キャラクター「ほっぺちゃん」を活用したアンバサダー事業を本格展開しています。

このたび、「ほっぺちゃん」が住宅資材・建築施工を手がける山梨の地場企業・株式会社七保（nanaho）の公式アンバサダーとして2026年に就任することが決定しました。

「nanaho × サン宝石」のコラボ

本取り組みは、地元企業と連携した地域密着型のPR・SDGs支援プロジェクトとして、持続可能な地域経済の後押しを目指します。

取り組みの背景と目的

サン宝石はこれまでも、キャラクター「ほっぺちゃん」を通じて生活に身近な分野や地域課題の発信に貢献してまいりました。

本プロジェクトでは、

- 山梨県産木材を活用した持続可能な木造建築- 林業やエネルギー問題への貢献- 地域の雇用創出や若手育成

といった、nanahoが掲げる社会課題解決型ビジネスに「親しみ」と「安心感」を加えるアンバサダー役として、ほっぺちゃんが就任します。

すでに連携中のアンバサダー実績

公式アンバサダーとして就任するほっぺちゃん

なお、ほっぺちゃんはすでに再生可能エネルギー事業を展開する「ヴィジョナリーパワー株式会社」（山梨県）においてもアンバサダーを務めており、地域全体での「安心・安全」な暮らしの可視化をサポートしています。

今後は、「nanaho × サン宝石」のコラボによって、住宅建材・建築の現場でも、ほっぺちゃんを通じた親子・ファミリー層への啓発や地域イベント連動など、幅広いPR活動を予定しています。

今後の展望

- 山梨県内でのキャラクターイベントやワークショップ開催- SDGsに関する教育普及活動への活用- 林業・建築に携わる女性の働き方紹介・共感喚起- 子どもたち向けの職業体験コンテンツ開発 など

「住空間に関わるすべてのことに。」というnanahoの理念のもと、サン宝石はキャラクターを通じて地元から全国へ広がる社会貢献モデルの創出を目指します。

サン宝石の「ほっぺちゃん」とは

メモリーテックつくば株式会社 サン宝石事業部は、「かわいいは文化」をコンセプトに、子どもから大人まで心ときめく雑貨・アクセサリーを企画・販売するメーカーです。

看板キャラクターである「ほっぺちゃん」は、スイーツのデコレーションから着想を得て2008年に誕生し、累計2,000万個以上（※自社調べ）を販売。クリームのようにしぼり出された個性的なフォルムと、ひとつひとつ異なる表情が特徴で、女子小中学生を中心に爆発的な人気を集めました。

現在は「令和の多様性アイコン」として再評価され、Z世代からもSNSで注目を集めています。2026年5月に迎える誕生15周年に向けては、復刻グッズの展開や教育・自治体連携プロジェクトに加え、2026年1月からテレビアニメも放送するなど、多方面での展開を予定しています。

企業情報

メモリーテックつくば株式会社 サン宝石事業部

所在地：〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階

代表取締役：鈴木伸也

公式通販サイト：https://sunho.store/

株式会社七保（nanaho）

本社所在地：山梨県甲府市向町296番地

設立：昭和37年

事業内容：木造建築の設計施工、建材販売、リフォーム、地域林業支援ほか

公式サイト：https://www.nanaho.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

