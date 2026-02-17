著名投資家のSTF氏・佐田志歩氏が登壇！ 「投資戦略フェアEXPO2026」へのセミナー協賛および出展のお知らせ

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年2月28日（土）に「ベルサール渋谷ガーデン」にて開催される、パンローリング株式会社主催の日本最大級の個人投資家向けイベント「投資戦略フェア EXPO2026」（以下「投資戦略フェアEXPO」）へセミナー協賛およびブース出展いたします。

当社協賛セミナーでは、講師に著名投資家のSTF氏、松井証券公式YouTubeチャンネルに出演中の佐田志歩氏をお招きし、「STFさん登場！スーパーバリバリ伝説」と題した講演会を開催します。

出展ブースでは、日本株、米国株や投資信託などの当社サービスや各種ツールをお試しいただけるほか、ブース内でSTF氏、佐田氏によるミニセミナーを開催し、お二人がみなさまからの投資に関する質問にお答えします。当日ブース内に質問BOXを設置し質問を募集しますので、投資に関するお悩みや疑問をぜひお寄せください。

また、佐田氏と松井証券 武藤正樹による「東証売買内訳データ」に関するミニセミナーも開催予定ですので、ぜひお立ち寄りください。

協賛セミナー&ブース出展について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/242_1_f8eec0a2add817b999249e0e68ab89ab.jpg?v=202602170951 ]

※セミナーの詳細は、投資戦略フェアEXPOのHPよりご確認ください。

URL：https://www.panrolling.com/seminar/expo2026/

(投資戦略フェアEXPOのウェブサイトに移動します)

登壇者プロフィール

STF

会社員だった2010年に100万円で株式投資を始め、運用資金を800万円にまで増やしたが、翌年3月の東日本大震災の影響により運用資産を125万円に減少させるという経験を持つ。この経験から「利益の半分を出金するルール」を設け、好決算銘柄を中心にポートフォリオを組む投資スタイルを確立。その後、試行錯誤を経て2013年に資産1億円を達成し、2017年には10億円に到達。2018年に退職し独立、2021年には資産を30億円に拡大。現在では総利益50億円を達成した個人投資家。「BAR STF」には全国の凄腕投資家が集まり、自身はカリスマ的な存在として広く知られている。

佐田 志歩

フリーアナウンサー。

神戸女学院大学を卒業後、瀬戸内海放送にアナウンサーとして入局。「KSBスーパーJチャンネル」キャスター、「めざせ！甲子園」MCなどを担当する。2019年よりフリーアナウンサーとして活動をスタート。朝の情報番組のメインMCを務めながら、経済、競馬など活動の幅を広げていく。2020年4月より「松井証券 資産運用！学べるラブリー」進行を担当。同チャンネル「テスタの魔法株学校」「予約の取れない株相談所」ではパネラーとしても出演。2025年7月より松井証券CMに出演中。自身も株式投資を行う「株好きアナウンサー」として投資の楽しさや悩みなど等身大の声を発信している。

松井証券 武藤正樹

松井証券投資メディア部 シニアプロフェッショナル

新卒で松井証券に入社後、カスタマーサポート支援（VOC分析）、商品開発、マーケティングなど、幅広い業務を経験。顧客視点に基づいた金融リテラシー向上策の一環として、動画制作を企画立案し、2020年より「学べるラブリーシリーズ」をはじめとしたYouTubeでのコンテンツ制作に注力する。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

セミナーについて https://www.matsui.co.jp/disclaimer/seminar.html

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会