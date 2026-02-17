昨年より拡大、磯焼け対策の成果！-4.8t-CO2のJブルークレジット認証-

横須賀市では、藻場が消失する「磯焼け」対策として、漁業協同組合と連携し、藻場の保全・再生に取り組んできました。


保全活動エリアを拡大し取り組んだ結果、一部海域で藻場面積の増加が確認されました。


このたび、保全活動エリアの藻場を対象にCO2吸収量を調査したところ、認証機関より「4.8t」の吸収量がJブルークレジットとして認証されましたのでお知らせいたします。


なお、認証されたクレジットの公募については、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。


認証されたJブルークレジットについて

１、クレジットの内容


・CO2 吸収量：4.8t


・場所：長井沖周辺


・藻場面積：約14,610平方メートル


【参考】


(1)CO2 吸収量4.8tは、世帯当たりの年間CO2 排出量で換算すると、約2世帯分に相当


<出典>環境省「令和5年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査結果について（確報値）」


(2)面積の約14,610平方メートルは、サッカーコートの面積で換算すると、約2面分に相当



２、認証機関


「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合（JBE）」（国の認可法人）



３、公募（購入）の申し込み


　　　　公募の時期などについては、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。



【参考】これまでの経過


[表: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/545_1_a19099baf7c5e63082ca5ba9982f7bfe.jpg?v=202602170951 ]