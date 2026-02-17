パーソルの小学校・中学校向けキャリア教育「“はたらく”を考えるワークショップ」が第15回「キャリア教育アワード」優秀賞受賞

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、小学校・中学校向けキャリア教育 講師派遣授業「“はたらく”を考えるワークショップ」が、第15回「キャリア教育アワード」の優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

https://www.persol-group.co.jp/special/career-workshop/

パーソルグループは「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げ、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、将来世代を重要なステークホルダーと位置づけ、対話を強化する「FR（Future Generations Relations）」活動を推進しています。その一環として、2018年より全国の小学校・中学校向けにキャリア教育 講師派遣授業（出前授業）「“はたらく”を考えるワークショップ」を無償で開催してきましたが、このたび、その活動が評価され、第15回「キャリア教育アワード」の大企業の部において優秀賞を受賞しました。

「キャリア教育アワード」は、企業や団体による教育支援の取り組みを奨励・普及するため、経済産業省により２０１０年度に創設された表彰制度です。2024年度をもって経済産業省としての実施は終了し、2025年度より、民間主導による自走型のキャリア教育アワードとして再起動することとなりました。「“はたらく”を考えるワークショップ」は第11回の優秀賞に続き、2回目の受賞となります。今回の受賞においては、学校ごとの実情に応じてプログラムを柔軟にカスタマイズし、「生きる力」や「社会人基礎力」を育成する7つのワークショップを提供している点などが高く評価されました。

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、本取り組みをはじめ、新しいはたらき方の促進など「はたらく」に関するさまざまなサービスを通じて、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。

■「“はたらく”を考えるワークショップ」とは

「“はたらく”を考えるワークショップ」は、全国の小学校・中学校に無償で提供している小学4年生から中学3年生を対象にしたキャリア教育プログラムです。日々さまざまな人や企業の「はたらく」に向き合い続けるパーソルグループの社員が講師を務め、現場で培った経験・知識をもとに、自ら主体的に判断しキャリアを形成していくための「生きる力」を養う授業を行っています。

2018年のワークショップ開始以来、全国45を超える都道府県で、678校、72,521名の子どもたちに授業を提供しています。（2025年12月時点 延べ実績） また、2021年に経済産業省が主催する「第11回 キャリア教育アワード」優秀賞、2024年と2026年に文部科学省が主催する「令和5年度 青少年の体験活動推進企業表彰」「令和7年度 青少年の体験活動推進企業表彰」の優秀賞をそれぞれ受賞しています。

■FR活動について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、より良い社会をデザインしていくために、Well-beingという概念と新指標をこれからの時代の社会アジェンダにしていくことを目的とした企業コンソーシアム「Well-being Initiative」に参画しています。FR活動は、「Well-being Initiative」参画企業が連携した取り組みであり、将来世代を重要なステークホルダーと位置づけ、Well-being推進ならびに対話の強化を図るものです。パーソルグループでは「はたらくがワクワクする未来」を将来世代との対話のテーマとし、FR活動を展開しています。これまでも「未来のはたらく大人たち（将来世代）」に向け、将来、自分で自分の「はたらく」を選択できる大人になってほしいと考え、キャリア教育やプログラミング教育、仕事の体験機会の提供などを行ってきました。今後は、こうした活動をさらに強化するとともに、将来世代との対話などを通じて収集した意見や考えを経営に取り入れ、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現につなげてまいります。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。