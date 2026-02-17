海ノ民話アニメーション「織姫塚」が完成！　アニメ監督が茨城県大洗町 國井豊町長を表敬訪問し「海ノ民話のまち」に認定　完成アニメーションをお披露目同日に地元の小学生を対象とした上映会を実施

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、2026年2月10日（火）に茨城県大洗町を舞台にした海ノ民話アニメーション「織姫塚」が完成したため、アニメ監督が大洗町を訪問しアニメのお披露目と「海ノ民話のまち」認定式を実施しました。

また、同日午後には地元の大洗小学校にて同作品の上映会を開催しました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜織姫塚＞

茨城県大洗町の海ノ民話アニメーション「織姫塚」や大洗町にまつわる情報はこちらからご覧いただけます。

▶https://uminominwa.jp/animation/96/

海ノ民話アニメーション「織姫塚」のYouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZV2EqNVINJk ]

＜表敬訪問 実施概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/519_1_9c478d6b06e447ecc5deccc99d99bbcb.jpg?v=202602170951 ]

＜上映会 実施概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/519_2_838661a9f180591e1ec73cd7832f52b2.jpg?v=202602170951 ]

■表敬訪問

＜國井町長コメント＞

素晴らしいアニメを作っていただきました。織姫塚の淵は危ないという先人の知恵が散りばめられ、物語を通して郷土愛を育む要素があります。今の先生や子供たちはどのように感じ取るのでしょうか。このアニメを通して、感受性を豊かにし、子どもの気付きや好奇心・探求心につながれば良いですね。

■上映会

同日午後には、大洗町立大洗小学校にて上映会が開催され、4年生から6年生の児童216名が参加しました。各教室をオンラインで繋ぐ形式で行われた今回の上映会では、アニメの鑑賞に加え、沼田監督と教育委員会の蓼沼さんによる特別解説授業が実施されました。

沼田監督からは、海ノ民話アニメーションが完成するまで工程が明かされました。制作期間に6ヵ月を要すること、そして1枚ずつ丁寧に描かれる作画枚数は約1000枚にものぼるという具体的な数字が示されると、配信画面越しからも子どもたちの驚きの表情が伝わってきました。監督は「ぜひ、家族や友達と一緒にこのアニメを鑑賞してお話を広めてほしい。この作品が、海や川の大切さを考えるきっかけになれば嬉しい」と、制作に込めた熱い想いを語りかけました。

続いて登壇した教育委員会の蓼沼さんからは、今回の民話の舞台である「織姫塚」や「涸沼川」について解説が行われました。海と川の水が混ざり合う汽水域ならではの自然環境や、長い年月をかけて変わってきた川の形について学び、児童たちにとって自分たちの住む地域や自然の歴史が、より身近で確かなものとして感じられる貴重な時間となりました。

最後に、沼田監督より、今回のアニメ化を記念して制作されたオリジナルクリアファイルが全校児童へ贈呈され、上映会は幕を閉じました。

■参加した小学生の声

・町内で一番最初にアニメを見られてうれしい。面白かったです。

・アニメ制作についてのお話がすごかったです。

・キャラクターがかわいかったです。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X（旧Twitter） https://twitter.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/