宝酒造、タカラ「焼酎ハイボール」＜強烈サイダー割り＞3月10日(火)春夏限定発売

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、“タカラ「焼酎ハイボール」＜強烈サイダー割り＞”を、パッケージデザインをリニューアルして、3月10日（火）に全国で春夏限定発売します。また、通年販売している“タカラ「焼酎ハイボール」＜強烈塩レモンサイダー割り＞”についても3月以降順次、新デザインに切り替えて販売いたします。

＜強烈サイダー割り＞は、強炭酸が特長のタカラ「焼酎ハイボール」の中で、最も強い炭酸が楽しめる「強烈シリーズ」の原点となるフレーバーです。大衆酒場で人気の「焼酎の地サイダー割り」をイメージしたチューハイで、“超強炭酸”の刺激的な飲みごたえと、甘くない爽やかなサイダーの風味をお楽しみいただけます。本フレーバーは2016年の初登場以来、毎年販売を楽しみにお待ちいただいているファンのお客様が多く、本商品が発売10周年を迎える今年は、“春夏限定”の約半年間に販売期間を延長し、春先から暑い時期までの幅広いニーズに対応いたします。

さらに、＜強烈サイダー割り＞と通年販売の＜強烈塩レモンサイダー割り＞のパッケージデザインについて、最大の特長である“タカラ「焼酎ハイボール」史上最強の炭酸”を正面中央部に配置し、フレーバー名の「強烈」とともに超強炭酸が一目で伝わるデザインにリニューアルすることで、タカラ「焼酎ハイボール」＝強炭酸。のイメージを訴求します。

当社は、これからも確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

【商品概要】

商品名：タカラ「焼酎ハイボール」＜強烈サイダー割り＞

品目：スピリッツ（発泡性）

アルコール分：7％

純アルコール量：350mlあたり20g、500mlあたり28g

内容量／容器：350ml・500ml／アルミニウム缶

梱包：24本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：350ml／159円、500ml／217円

発売地域：全国

発売日：2026年3月10日（火）

◆タカラ「焼酎ハイボール」 ブランドサイトhttps://shochu-hiball.jp/

タカラ「焼酎ハイボール」は、チューハイ（酎ハイ）の語源にもなったと言われる昭和20年代後半の東京下町の大衆酒場で生まれた元祖“焼酎ハイボール”の味わいを追求した辛口チューハイです。宝焼酎ならではの飲みごたえと、強炭酸でキレ味爽快な辛口の味わいに加え、糖質ゼロ※1・プリン体ゼロ※2・甘味料ゼロ※3といった機能面でもお客様にご好評いただいています。

※1 食品表示基準に基づき、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロと表示。〈ラムネ割り〉〈ブドウ割り〉〈ジンジャー〉〈大衆酒場のうめ割り〉〈大衆酒場の赤しそ割り〉〈立石宇ち多゛のうめ割り風〉は糖質ゼロではありません。

※2 100ml当たりプリン体0.5mg未満をプリン体ゼロと表示。

※3 食品添加物としての甘味料は使用していません。

【パッケージデザインのリニューアルについて】