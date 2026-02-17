宝酒造、タカラ「焼酎ハイボール」キレの５％＜ウメ＞3月10日(火)数量限定発売

写真拡大

宝ホールディングス株式会社

　




　宝酒造株式会社は、“タカラ「焼酎ハイボール」キレの５％＜ウメ＞”を、3月10日（火）に全国で数量限定発売します。



　“キレの5％”シリーズは、アルコール度数5％でも、タカラ「焼酎ハイボール」の特長である飲みごたえと、強炭酸でキレ味爽快な辛口の味わいを実現した商品です。
　昨年9月の発売以降、タカラ「焼酎ハイボール」ファンの皆さまはもちろん、特に、アルコール度数を意識して商品を選択される新たなお客様にもご好評いただいています。



　近年のRTD※1市場では、ライフスタイルや価値観の多様化、健康意識の高まりなどを背景に、「低アルコール化」が進行するとともに、「食事に合う」「辛口（甘くない）」味わいへのニーズが高まっています。



　今回発売する“キレの５％＜ウメ＞”は、爽やかなウメの香りと、ベースアルコールに「宝焼酎」を使用した、焼酎ハイボールらしい強炭酸でキレ味爽快な辛口チューハイで、アルコール分5％でも飲みごたえのある味わいに仕上げました。＜ウメ＞は3月に向けて販売指数が高まる※2、この時期に飲みたくなるチューハイフレーバーです。この時期限定の「辛口で食事に合うウメ」をお楽しみください。



　当社は、これからも確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。



【商品概要】


商品名：タカラ「焼酎ハイボール」キレの５％＜ウメ＞
品目：スピリッツ（発泡性）


アルコール分：5％


純アルコール量：350mlあたり14g、500mlあたり20g


内容量／容器：350ml・500ml／アルミニウム缶


梱包：24本段ボール箱入


参考小売価格（消費税抜き）：350ml／159円、500ml／217円


発売地域：全国


発売日：2026年3月10日（火）



◆タカラ「焼酎ハイボール」　ブランドサイトhttps://shochu-hiball.jp/


　チューハイ（酎ハイ）の語源にもなったと言われる昭和20年代後半の東京下町の大衆酒場で生まれた元祖“焼酎ハイボール”の味わいを追求した辛口チューハイです。宝焼酎ならではの飲みごたえと、キレ味爽快で辛口な味わいに加え、糖質ゼロ※3・プリン体ゼロ※4・甘味料ゼロ※5といった機能面でもお客様にご好評いただいています。



※1 Ready to Drinkの略。缶入りチューハイなどそのまま飲むことができるアルコール飲料のこと


※２　出所 インテージSRI＋　2024年度販売容量　年間平均実績を１としたときの指数


※3　食品表示基準に基づき、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロと表示。〈ラムネ割り〉〈ブドウ割り〉〈ジンジャー〉〈大衆酒場のうめ割り〉〈大衆酒場の赤しそ割り〉〈立石宇ち多゛のうめ割り風〉は糖質ゼロではありません。


※4　100ml当たりプリン体0.5mg未満をプリン体ゼロと表示。


※5　食品添加物としての甘味料は使用していません。