東京都主催「社会課題解決型スタートアップ支援事業」の成果報告会にて『コンセプト検証支援』の一社としてファミワンの代表取締役の石川が登壇

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ (https://famione.com/benefit/)などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区）の代表取締役 石川 勇介が、東京都主催「社会課題解決型スタートアップ支援事業（Tokyo Co-inNovators）」の成果報告会にて、コンセプト検証の成果報告およびブース出展をいたします。

公式サイト： https://shakaikadai.metro.tokyo.lg.jp/news/news202601.html

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-722-1a240cfbbaf09030c6ef56eb6c6bae78.pdf■開催背景

東京都の「社会課題解決型スタートアップ支援事業（Tokyo Co-inNovators）」では、社会課題解決に資する革新的な製品・サービスを有するスタートアップと、様々な企業や組織とのマッチングにより、ビジネスモデルの検証や製品の実装等を支援しています。ファミワンは、本事業の「コンセプト検証支援」第1期に採択され、実証事業に取り組んでまいりました。本イベントでは、その最終成果を発表いたします。

■登壇・出展内容

当日は代表の石川が登壇し、「有資格者の就労困難女性向けオンラインアドバイザー養成講座」の実証成果と、今後の社会実装に向けた展望について報告いたします。また、会場内のブースでは、養成講座の具体的なカリキュラム内容やプロジェクトの進捗について展示を行います。

■開催概要

社会課題解決型スタートアップ支援事業（Tokyo Co-inNovators）

『社会課題に挑んだスタートアップと協力主体による共創/協創プロジェクトの成果報告会』

【開催日時】 2026年2月18日（水） 17:00～20:30

【会場】 Tokyo Innovation Base（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3 2階ROOM）

【参 加 費 】 無料

【開催形式】 会場参加とオンライン参加のハイブリッド形式

※交流会は会場参加者のみを対象に開催します。

【対 象 者 】 ・オープンイノベーションや社会課題の解決に関心を持つ大企業

・中堅中小企業の経営層、事業開発及び投資責任者・ご担当者様

・スタートアップの経営層、事業開発責任者

【申込方法】 下記リンクよりお申し込み可能

https://forms.office.com/e/w0d2zw3GHe

【申込〆切】 2026年2月17日（火） 17:00

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

