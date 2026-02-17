災害時の移動手段確保へ　日本旅行とホンダカーズ島根が協定を締結

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 圭吾）は、株式会社ホンダカーズ島根（本社：島根県松江市、代表取締役社長：金津 健）と、島根県内で大規模災害が発生した際、当社が災害対策業務を円滑に進められるよう、移動手段（試乗車）を提供することを目的とした協定を締結しました。

左から、ホンダカーズ島根 金津 健 社長・日本旅行中国広域営業部 平野 喜隆 部長 （株式会社ホンダカーズ島根 本社（島根県松江市）にて）

当社は、昨年の8月29日に島根県と大規模災害時における被災者等の宿泊施設、移動手段および食事、入浴施設の提供を迅速かつ円滑に行うことを目的とした包括連携協定を締結しました。この協定を契機に、自動車業界でも有事の際に何か取り組みができないかという動きが始まりました。

今回の協定は、災害対策等で発生する移動手段を、ホンダカーズ島根が管理する試乗車でまかなうことで、速やかな現場対応を目指します。

日本旅行は、アライアンスパートナーの皆様と、旅行業に可能性を広げ新たな価値の共創をする「顧客と地域のソリューション企業グループ」を目指し、地域の社会課題の解決に貢献してまいります。