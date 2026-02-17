【ビルディングデザイン】設立10周年・特定建設業許可取得に伴い、「総合職」および「設計デザイン職」の新卒採用を本格始動！

ビルディングデザイン株式会社

オフィス移転・内装工事・ビルリニューアル事業を手掛けるビルディングデザイン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：鷲見 好憲）は、事業拡大および組織力強化のため、2027年度より「総合職」「設計デザイン職」の新卒採用を本格的に開始いたしました。

当社では、職種ごとに最適化されたジョブローテーション制度を導入し、通常は10年かかると言われる業界知識と実務ノウハウを2年間で習得させ、入社3年目には「業界の第一人者」としての第一歩を踏み出すプロフェッショナルを育成します。

■ 「分断」された業界の常識を変える

企画営業・積算・現場が「ONEチーム」で動く当社だからこそ実現可能なキャリアパス

一般的な建設業界では、「営業は現場を知らず、無理な納期で受注する」「現場はコスト意識が薄く、利益が出ない」といった部門間の分断が課題となっています。 しかし、当社は創業以来、「企画営業、デザイナー、積算、現場管理がONEチームとなりプロジェクトを進める」ことで、効率的かつ高品質な施工を実現してまいりました。この強みを次世代に継承するため、部門の壁を越えた多角的な視点を持つリーダーの育成が急務であると考え、本制度を策定しました。

■ プロフェッショナルへの第一歩は、現場を知ることから。

当社では、総合職・設計デザイン職を問わず、入社後のファーストキャリアとして必ず「現場管理」と「積算」を経験していただきます

「本物」を知るから、成長できる

建設業界では施工管理を一括下請負（丸投げ）する企業もありますが、私たちは「自社施工管理」にこだわります。単なる連絡係ではなく、技術的な課題を職人さんと一緒に解決していくプロセスこそが、教科書にはない学びの場です。社員が職人さんとワンチームになり、完成の瞬間まで並走します。

その経験は、一生モノの財産になる

現場の流れや構造を肌で理解した経験は、将来どんなキャリアを描くとしても大きな武器になります。 デザイナーであれば「無理のない設計」に、営業であれば「実現可能な提案」に直結し、どの職種においても社内外から頼られる市場価値の高い人材へと成長できます。

■ 2年間のロードマップ：点ではなく「線」でビジネスを学ぶ

下請け任せにはしない。職人と「チーム」で向き合うからこそ、確かな「技術と自信」が身につきます。

新入社員は、以下の3つのポジションを期間ごとにローテーションし、建設ビジネスの「上流から下流まで」を体感します。

【現場管理（Site Management）】を知る

図面がどのように形になるのか、職人さんとどうコミュニケーションを取るのか。「モノづくりのリアル」と「品質管理の重要性」を肌で学びます。

【積算（Estimation）】を知る

壁一枚、床一平米にいくらかかるのか。図面から材料を拾い出し、原価を算出する業務を通じて、「利益を生み出すコスト感覚」を養います。

【企画営業（Sales & Planning）】を知る ※総合職採用のみ

お客様がどんな課題を抱えているのか。現場と積算の知識を武器に、実現可能かつ予算内に収まる最適なプランを提案する「課題解決力」を磨きます。

【設計・デザイン（Architectural Design）】を知る ※設計・デザイン職採用のみ

抽象的な「想い」や「コンセプト」を、具体的な空間へと変換する。現場で学んだ「納まり（施工の仕組み）」と、積算で培った「コスト感」を土台に、機能美と実現性を兼ね備えた「具現化力」を磨きます。

■ 3年目のゴール：誰よりも解像度の高いプロフェッショナルへ

この3つを経験することで、3年目には「現場の気持ちが分かる営業」や「コスト感覚に優れた現場監督」といった、希少価値の高い人材へと成長します。 単なる一部分の担当者ではなく、プロジェクト全体を俯瞰し、お客様・職人・会社の「三方よし」を実現できる第一人者として、大規模プロジェクトをお任せしていきます。

「もっと面白く、もっと真剣に。」努力の先に、面白さとやりがいを感じられる環境づくりを目指します

■ 2027年3月卒 募集概要

＜募集職種＞

・総合職（全学部全学科 対象／施工管理・営業企画・積算）

・設計デザイン職（建築・美術系学科 対象／設計・デザイン）

＜対象＞

・2027年3月に大学・大学院・専門学校を卒業見込みの方、および第二新卒の方

＜エントリー方法＞

・当社採用サイト（https://bldg-design.co.jp/recruit/）より詳細をご確認のうえ、エントリーをお願いいたします。

■ 採用担当者からのメッセージ

「建設業界は専門職の集まりですが、これからの時代に求められるのは、それらをつなぐ『総合力』です。2年間は覚えることも多く大変かもしれませんが、その経験は一生モノの資産になります。 当社は前期比54％増で急成長しており、特定建設業許可も取得しました。活躍のフィールドは無限大です。成長意欲の高い皆さんの挑戦をお待ちしています。」

【企業概要】

会社名：ビルディングデザイン株式会社

代表者：代表取締役 鷲見 好憲

所在地：[大阪本社] 大阪府大阪市中央区南船場4丁目11-19 心斎橋鉄田ビル2F

[東京本社] 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル3F

資本金：2,000万円

事業内容：オフィス移転工事、原状回復、店舗等の施工、住宅リフォーム、ビルリニューアル 他

会社HP：https://bldg-design.co.jp/recruit/

Instagramアカウント：buildingdesign_recruit.(http://instagram.com/p/DUsjH2NEn2V/)