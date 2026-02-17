全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、『U22／U18限定！ お得な学生応援キャンペーン』を、2026年2月18日(水)から3月15日(日)に開催します。★キャンペーン詳細：https://www.scrapmagazine.com/news/gakuwari-2026/

■リアル脱出ゲームをはじめとしたSCRAPのイベントが、期間限定で最大25%OFF！

本キャンペーンは、SCRAPが主催するほぼすべてのイベントのチケットが、キャンペーン期間中に限り、22歳以下は10％OFF、18歳以下は25％OFFでご購入いただけるお得なキャンペーンです。リアル脱出ゲーム各店舗および東京ミステリーサーカスで開催されるイベントはもちろん、店舗以外で開催されるイベントも対象となります。2026年2月18日(水)から3月15日(日)までのキャンペーン期間中、スクラップチケット／TMCチケット／各店舗で販売される前売／当日チケットを、割引価格で販売いたします。一般チケットはもちろん、参加者が全員22歳以下／18歳以下の場合に限り、グループチケットも割引の対象に。期間中に販売しているチケットであれば、平日や土日祝日／ハイシーズン問わず、どの開催日もお得にチケットが購入できます。リアル脱出ゲームを遊んだことがある人も、「興味はあるけど機会がなかった」という人も、ぜひこの機会にチケットを購入いただき、お得にリアル脱出ゲームをお楽しみください！

『U22／U18限定！ お得な学生応援キャンペーン』 概要

◼︎キャンペーン概要スクラップチケット／TMCチケット／リアル脱出ゲーム店舗で販売中のチケットがお得に購入できるキャンペーンです。◼︎対象イベント・リアル脱出ゲーム店舗および東京ミステリーサーカスで開催されるイベント・SCRAPが主催するイベント・ナゾトキ街歩きゲーム（店舗引き換え分）※ナゾトキ街歩きゲームは、リアル脱出ゲーム店舗および東京ミステリーサーカスで引き換え／販売している分のみ割引対象となります。※SCRAP GOODS SHOPや各種プレイガイドでの購入、グッズ／書籍／オンラインゲームは対象外です。※その他、対象外のイベント「全国夜の遊園地」シリーズ『夜の魔法学校からの脱出』『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』、リアル脱出ゲーム『KITTE大阪と約束の手紙』、リアル脱出ゲーム『閉ざされた東京ドームシティからの脱出』、リアル脱出ゲーム『謎の館からの脱出』、ナゾトキ街歩きゲーム『地下謎への招待状 2025』、ラブライブ！サンシャイン!!×SCRAP『沼津ナゾトキ街歩き ～僕らの永久hours～』、リアル脱出ゲーム 対 ゴジラ 対 熱海ベイリゾート後楽園『ゴジラ迫るホテルからの脱出』◼︎対象チケット2026年2月18日(水)～3月15日(日)に販売しているチケット※前売／当日チケット、平日／土日祝&ハイシーズンいずれも割引対象です。◼︎割引適用方法①スクラップチケット／TMCチケット／リアル脱出ゲーム店舗にて、対象イベントの「U22」「U18」チケットをご購入ください。※チケット料金は各特設サイトまたはチケットサイトをご確認ください。※U22団員割、お店でfor kids割チケットは割引対象外です。※ほかの割引やクーポンとの併用はできません。②イベント参加当日、受付にて生年月日を確認できる身分証明書をご提示ください。※イベント参加当日に割引対象の年齢である必要があります。※グループチケットやペアチケットなど複数人で参加できるチケットの場合、参加者が全員同じ年齢区分であれば割引対象となります。受付にて全員分の身分証明書をご提示ください。※各種証明書のご提示をいただけない場合は、通常料金との差額分をお支払いいただければイベント自体にはご参加可能です。※代理での購入はできません。※ナゾトキ街歩きゲームの街歩きキットを店舗で購入する場合は、謎解きキット購入時、レジにて身分証明書をご提示ください。年齢確認ができた人数分の謎解きキットが割引対象となります。◼︎販売スケジュール＜スクラップチケット＞2026年2月18日(水) 2:00～ チケット販売開始※2026年2月18日(水) 0:00～2:00はチケットサイトメンテナンス期間となります。メンテナンス終了後にチケット販売開始となります。※メンテナンス時間は予定よりも短縮または延長する可能性があります。＜TMCチケット＞2026年2月18日(水) 6:00～ チケット販売開始＜リアル脱出ゲーム店舗＞2026年2月18日(水)～ チケット販売開始※各リアル脱出ゲーム店舗の営業時間に準じます。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine