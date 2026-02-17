【ウェットフードの新常識】はごろもフーズ×獣医師が共同開発した電子レンジ対応パウチ「HEKAグレインフリードッグウェットフード」2026年3月5日（木）からHEKA公式オンラインショップで発売！
はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、HEKA Petlife株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：藤田英輝、以下「HEKA」)が発売する”パッケージのまま温められる”電子レンジ対応パウチを採用したドッグウェットフード「HEKAグレインフリードッグウェットフード」3種を、獣医師と共同開発しました。2026年3月5日（木）からHEKA公式オンラインショップで発売します。
食事の準備にかかる手間を減らしながら、手軽に愛犬へ“温かいごはん”を届けられる新しい食事体験を。
発売を記念し、HEKAの公式Instagramでは、「いいね＆フォロー」で参加すると、111名さまに全種セットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
HEKAの本製品開発への想い
HEKAでは、毎日の食事として「HEKAグレインフリードッグフード」を展開し、ありがたいことにマイベストや楽天市場などのランキングに選んでいただけるようになりました。
しかし、愛犬と暮らしていると、環境や体調の変化・加齢などで食欲が落ちてしまうことも。
そんな時、食べつきの補助のため、「トッピング」や「フードを温めてあげる」という方法をよく提案させていただきます。
一方で、「調理の大変さ」「冷蔵・冷凍保存の負担」「価格面での継続の難しさ」といったお悩みの声をいただくことも。
これらのお悩みを解決したいと、「手軽に続けられて、愛犬が喜び、安心して与えられる食事」を目指し、本商品の開発に至りました。
商品特長
商品の特長１. 『常温』と『温かい』の2つの食感を楽しめる、電子レンジ対応パッケージ
具材のカットや温めるための調理器具を出したり、移し替えたりする手間が必要なく、電子レンジでそのまま簡単に温めることが可能です。
常温では食べ応えのあるゼリー食感、温めることで香りが引き立つとろみ食感と、好みに合わせて2通りの楽しみ方ができます。
「ドッグフードは冷たいもの」という常識を変え、家族の一員である愛犬に温かい食体験をお届けします。
商品の特長２. はごろもフーズと獣医師の共同開発
「HEKAグレインフリードッグウェットフード」は、パッケージや食材選びの段階から獣医師が関わり、開発を行いました。
着色料・香料・保存料・調味料（アミノ酸等）・甘味料は不使用。製造は日本国内の工場で、食品レベルの品質管理の下で行っており、原材料の調達から製造に至る全工程において、食品基準を採用した“ヒューマングレード品質” を実現しています。
商品の特長３. 食べつきへのこだわり
グレインフリー(※1)で消化にやさしく、アレルギーにも配慮しながら、自然素材由来の栄養素をバランスよく補えるよう設計されたフードです。
開発期間中にお試しいただいた1,000頭以上のワンちゃんの嗜好性テストは、97%の高い食べつき率を証明。「おいしい」と「安心」を両立したフードにこだわりました。
※1：米・小麦・トウモロコシなどの「穀物」を一切使用していないフード
商品概要
販売詳細
■ 販売開始 2026年3月5日(木)～
■ 販売場所 HEKA公式オンラインショップ(https://heka.co.jp(https://heka.co.jp/))
■ 販売価格 小売希望価格 250円(税込)／1袋
※定期購入割引やセット割引あり
● 「HEKAグレインフリードッグウェットフード」発売キャンペーンを開催
「HEKAグレインフリードッグウェットフード」の発売を記念して、HEKAの公式Instagramにて、プレゼントキャンペーンを実施します。
抽選で111名さまに「HEKAグレインフリードッグウェットフード」を全種プレゼントします。
※応募方法の詳細はHEKAの公式Instagramアカウントをご確認ください。
※当選者様にはHEKA公式アカウントよりDMにてご連絡します。
《プレゼントキャンペーン》
日程：2026年2月26日(木)～2026年3月12日(木)
場所：オンラインペットショップ「HEKA」公式Instagram内
＜URL＞https://www.instagram.com/heka.co.jp(https://www.instagram.com/heka.co.jp/)
はごろもフーズが共同開発に至った理由
HEKA社が掲げる「ペットは大切な家族であり、健康こそが幸せを支える柱である」という想いに、はごろもフーズが深く共感したことが、本プロジェクトの原点となりました。
当社は創業95年を超える食品メーカーとして、単なる「エサ」を作るのではなく、食品と同じ原材料・品質を追求する「家族品質」をペットケア事業のポリシーとして掲げ、原材料の調達から製造の全工程で「ヒューマングレード品質」を貫いています。
開発の背景には、愛犬の食欲が落ちた際にフードを温めるという解決策がありつつも、調理の手間や保存の負担に悩む飼い主様の課題を解決したいという強い願いがありました。これに応えるため、はごろもフーズの開発部とHEKA社の獣医師が3年間にわたる試行錯誤を繰り返し、嗜好性と安全性の両立に挑みました。
商品化にあたっては、電子レンジ対応パウチを採用し、手軽に「温かいごはん」を届けるという新しい食事体験の提供を目指しています。1,000頭以上のテストで97%という高い食べつき率を証明し、「おいしい」と「安心」を高い次元で具現化しました。本開発を通じて、大切な家族である愛犬が喜び、その姿を見る飼い主も幸せな気持ちになれることを、はごろもフーズは切に願っています。
HEKA Petlife株式会社について
HEKA Petlife株式会社は、「生き物の多様性を尊重し、動物と共に歩む」というミッションのもと、犬・猫向け自社ブランドを展開するグローバルスタートアップです。
●オリジナルブランドHEKAグレインフリードッグフードは、累計1,000万食を販売。
●静岡製造のHEKA犬猫用おやつ 天然本鰹は、国内高速道路SA/PA、台湾など海外でも展開し、高評価を獲得。
●化粧品会社との共同開発 モイスチャームースはトリミングサロンや動物病院での取扱、楽天部門で販売ランキング1位を獲得。
HEKAは今後、日本発のグローバルブランドとして、さらに多くの家庭に笑顔を届ける存在を目指し、
食やケアだけでなく、「ペットとの暮らし」そのものをより豊かに、楽しく、幸せにするためのサービスや体験を届けていきたいと考えています。
【会社概要】
会社名：HEKA Petlife株式会社
所在地：〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい 8F
代表者：代表取締役 藤田英輝
設立：2021年10月（2020年3月 日本支店として事業を開始）
URL：https://heka.co.jp
事業内容：
・オンラインペットショップ「HEKA」運営
・ペットフード、スキンケア用品の開発
●HEKAの想い
家族の一員としてペットを大切にするペットペアレントが増えている今。
私たちは「かけがえのない存在と、1日でも長く、より楽しく過ごしてほしい」という思いを胸に、日々サービスや商品開発に取り組んでいます。
HEKAの強みは、獣医師やトリマーといった専門家、そしてペットと暮らす私たちペットペアレント自身の視点を活かし、“本当に欲しいと思える商品”を形にしていることです。
食やケアだけでなく、「ペットとの暮らし」そのものをより豊かに、楽しく、幸せにするためのサービスや体験を。
皆さまと、皆さまの大切な家族の毎日が、もっと温かく、もっと優しくなるように。
HEKAは、毎日のごはんと日々のスキンケアを通して、あなたとペットのこころとしっぽを、ゆらすお手伝いをしていきます。
なお、本商品および販売に関しては、下記、HEKA Petlife株式会社にお問合せください。
【本商品および販売に関するお問合せ先】
報道関係の皆様：HEKA Petlife株式会社 Email：ac1@heka.co.jp 担当 中名主真菜華
お客様：HEKA Petlife株式会社 https://heka.co.jp/shop/contact
（商品のご相談・お問い合わせ）
ホームページ https://heka.co.jp
【本リリースに関するお問合せ先】
報道関係の皆様：はごろもフーズ(株) 企画部 TEL 054-288-5208 担当 牧田
ホームページ https://www.hagoromofoods.co.jp/