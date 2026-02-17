1cm単位で注文できる「オーダー収納家具」ブランドFURMETURE、サービス内容をアップデート
FURMETURE 2026 事業アップデート - TALL MAIN SHELF（トールメインシェルフ）
4FUL株式会社（本社：広島県尾道市、代表取締役：佐藤友彦）が運営する、人気のオンラインオーダー家具サービス「FURMETURE（ファーミーチャー）」は、2026年3月1日より生産体制を拡大し、サービス内容の一部変更・強化・刷新を実施いたします。また、それに伴いブランドイメージについても一部アップデートを行います。
今回の刷新・アップデートは、ブランドのリニューアルを目的としたものではなく、これまでのご好評により増加した注文に対応するため、生産体制およびサービス内容を見直したものです。
■ 背景
FURMETUREは、サイズを1cm単位で指定できるオーダー収納家具ブランドとして、多くのお客様から支持をいただいてまいりました。
近年はオーダー需要の拡大に伴い、より安定した供給体制と品質向上へのニーズが高まっています。
こうした状況を受け、既存のベトナム自社工場に加え、中国パートナー工場の生産体制を拡大。
オーダー家具の生産能力を強化することで、より安定した物流と納期管理を実現します。
■ 本刷新・アップデートの目的
FURMETURE 2026 事業アップデート - MAIN SHELF （2トーン、キャスターあり）
１. より高級で上質なプロダクトの提供
２. より安定的なサプライチェーンと納期体制の構築
オーダー収納家具としての機能性だけでなく、空間に調和する上質な質感を追求することで、オーダー家具ブランドとしての価値を高めながら、長期的に安心してご利用いただけるサービスを目指します。
■ 主なサービス変更点（概要）
実施予定日：2026年3月１日～ （順次サイトに反映予定）
●納期の安定
従来約4ヶ月前後だった納期を、生産体制の拡大により約3ヶ月へ改善。オーダー収納家具としての品質を維持しながら、より安定した納期体制を実現します。
●商品仕様のアップグレード
・表面材を高圧メラミン仕様へ変更
・質感を重視した新カラーラインアップへ刷新
・標準仕様をF★★★★へアップグレード
※安心して使用できる国内最高等級の建材基準。
MAIN DESK ＋ SIMPLE MULTI BOX
●細部仕上げアップグレード
・見えない部分まで配慮した全面仕上げを採用
・より丸みを持たせた柔らかな角処理へ改良
・抗菌・抗ウイルス加工を標準仕様として採用
●価格帯の見直し
素材および加工品質の向上に伴い、価格帯を再設計。現行価格の約1.3～1.4倍を目安に、品質とサービス内容に見合った価格体系へ移行します。
MONOTONE WOOD | モノトーンウッドシリーズ
■ 今後について
FURMETUREは今後も、「1cm単位で気軽に注文できるオーダー収納家具」という独自の価値を軸に、
品質・納期・サービスの三位一体で進化を続けてまいります。
生産体制の拡大を通じて、「気軽さ」を維持しながら、オーダー収納家具の新たな価値提案を行い、
より多くのお客様に安心してご利用いただけるブランドを目指します。
■FURMETURE事業について
FURMETURE（ファーミーチャー）はFURNITURE（家具）とME（私）の二つの言葉を組み合わせて、「自分だけのピッタリな家具」に出会えることをコンセプトにしたオンラインオーダー家具サービスです。
家具は誰もが必要な生活必需品にも関わらず、サイズや色の融通がきかないうえ価格が高く、満足のいくお買い物が難しい商品です。FURMETUREではオンライン上での３DプレビューやAR技術等を通し、家具一点一点のサイズ・色のカスタムオーダーが可能となり、これまでご自身の頭の中にしか存在しなかった”理想の商品”を簡単につくれるようになります。
【4FUL株式会社 会社概要】
■会社名 4FUL株式会社（https://www.4ful.co.jp/）
本社所在地 広島県尾道市西藤町226
代表者 代表取締役 佐藤 友彦
事業内容
・家具・インテリアの企画開発・卸売・EC運営
<傘下事業＞
・SESAME 家具ECサイト https://www.sesame-kagu.jp/
・SESAME家具・インテリア楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/sesame-kagu/
・４FUL（旧Sato Sangyo） Web Order https://cerise-satosangyo.com/
・FURMETURE https://furmeture.com
・サヤンサヤン https://www.rugcarpetstore.net/
【グループ会社】
■SATO SANGYO VIETNAM CO.,LTD.
所在地 Lot D-8H-CN & LOT D-8G-CN, DE6 Street,.My Phuoc 3 Industrial Zone, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam.
事業内容
・家具製造
■株式会社 フェイス「FAITH」（https://faith-1.co.jp/）
本社所在地 宮城県仙台市青葉区本町3-2-1ハーフムーンビル4F
東京支店・インテリアサロン 東京都港区北青山2-10-24 JP-2ビル201
事業内容
・インテリアショップ運営
・インテリア用品の卸・販売
・インテリアコーディネート業務
・マンション入居者向けのインテリアオプション企画・販売 他
・リフォーム・リノベーション事業
■イノベーションライフ株式会社（https://lp.kaguraku.jp/）
本社所在地 広島県尾道市西藤町226
事業内容
・プラットフォーム開発・運営