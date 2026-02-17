トラベルコ、3月の人気国内旅行先ランキングを発表！北海道が1位、沖縄県が2位、大阪府が3位

株式会社オープンドア

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、同サイト内の検索データに基づき、「3月の人気国内旅行先ランキング」を発表しました。

春の旅行シーズン到来！北海道、沖縄県、大阪府が人気上位に

3月の人気国内旅行先ランキングでは、海鮮グルメが充実する「北海道」が1位。3月でも、冬のアクティビティを快適に楽しめる点が魅力です。続く2位には一足早く海開きを迎える「沖縄県」、3位にはテーマパークやグルメが人気の「大阪府」がランクインしました。

※トラベルコにおける、旅行期間を2026年3月1日～3月31日とした検索データより算出（検索期間：2025年12月1日～2026年1月31日）

1位：北海道 おすすめポイント

3月の北海道は、流氷明けの濃厚な毛ガニや甘いホタテなど、この時期ならではの絶品海鮮が大きな魅力。寒さが少し和らぎ、安定した天候で「流氷」や「春スキー」を快適に堪能できる好シーズンです。さらに、今季は注目アーティストによる大型公演が重なったことも、検索数増加（前年比約1.4倍）の要因のひとつとなりました。

春スキー／北海道（画像素材：PIXTA）

2位：沖縄県 おすすめポイント

3月の沖縄県は平均気温が20℃前後と暖かく、快適に観光を楽しめます。本州では花粉症に悩まされる時期ですが、沖縄にはスギやヒノキがほとんどなく、花粉を避けたい人にとって魅力的な旅先です。各地で海開きが始まり南国情緒が高まるほか、沖縄本島近海では「ホエールウォッチング」の最盛期を迎えます。

フサキビーチ／沖縄県（画像素材：PIXTA）

3位：大阪府 おすすめポイント

3月の大阪府は、大型テーマパークの春イベントが話題を呼び、活気にあふれるシーズン。道頓堀での「こたつボート」や黒門市場の食べ歩きなど、繁華街での散策もおすすめです。3月上旬には万博記念公園の「梅まつり」も楽しめ、下旬には大阪城公園の桜も開花。豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの大阪城天守閣を背景に広がる花々は、大阪の春を象徴する情景のひとつです。

大阪城／大阪府（画像素材：PIXTA）

国内旅行を計画する際は、本ランキングとトラベルコの最安値、ならびに人気のホテル・ツアー情報をぜひご参考ください。

※本記載の料金情報は、2026年2月16日時点におけるトラベルコの参考値です。価格は変動します

【1位：北海道 最安値情報（2026年3月）】

航空券 最安値

国内航空券（東京発-新千歳着 片道／大人1名）：5,016円

人気ホテル 最安値（大人2名／1泊の料金）

3つ星：札幌ワシントンホテルプラザ／8,072円

4つ星：ホテルモントレエーデルホフ札幌／8,764円

5つ星：札幌グランドホテル／11,124円

航空券＋ホテル 最安値（東京-新千歳 往復／2名1室／大人1名／2泊3日料金）

※航空券とホテルをセットで予約、航空券とホテルを別々に予約、パッケージツアーを比べ、最も安い金額を表示しています

3つ星：16,822円

4つ星：17,546円

5つ星：20,993円

人気のツアー（2名1室／大人1名料金）

・「選べるスキー場＆リフト券付 羽田発／2泊3日」30,800円～

・「毛ガニ＆登別温泉 羽田発／1泊2日」34,100円～

【2位：沖縄県 最安値情報（2026年3月）】

航空券 最安値

国内航空券（東京発-那覇着 片道／大人1名）：8,246円

人気ホテル 最安値（大人2名／1泊の料金）

3つ星：ホテルグランビュー沖縄／5,600円

4つ星：リザンシーパークホテル谷茶ベイ／15,372円

5つ星：ザ・ブセナテラス／38,066円

航空券＋ホテル 最安値（東京-那覇 往復／2名1室／大人1名／2泊3日料金）

3つ星：21,996円

4つ星：25,100円

5つ星：35,578円

人気のツアー（2名1室／大人1名料金）

・「人気のホエールウォッチングツアー滞在中1回付 成田発／3泊4日」51,200円～

・「観光に便利なレンタカー付 羽田発／2泊3日」34,000円～

【3位：大阪府 最安値情報（2026年3月）】

航空券 最安値

国内航空券（東京発-大阪着 片道／大人1名）：4,921円

人気ホテル 最安値（大人2名／1泊の料金）

3つ星：ホテルソビアル 大阪ドーム前／7,100円

4つ星：リーベルホテル大阪／14,670円

5つ星：リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション／18,876円

航空券＋ホテル 最安値（東京-大阪 往復／2名1室／大人1名／2泊3日料金）

3つ星：19,303円

4つ星：20,110円

5つ星：33,757円

人気のツアー（2名1室／大人1名料金）

・「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス付 羽田発／1泊2日」38,100円～

・「人気クルーズ付き 東京駅発／1泊2日」36,290円～

トラベルコとは

