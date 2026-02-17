生成AIアプリ市場の最新動向を分析｜利用時間は約40倍に拡大

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積されたデータをもとに、生成AIアプリ市場の動向や利用実態をまとめた「生成AIアプリ市場調査レポート 2025年12月版」を公開しました。

本レポートでは、生成AIアプリ市場の概況をはじめ、性年代別構成、併用率・利用頻度、都道府県別の利用傾向、主要アプリの紹介など、多角的な観点から生成AIアプリの利用実態を分析しています。

ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilot、Claude、Perplexity、Grok、DeepSeek、NotebookLMなど、生成AIを主要機能とするアプリを対象に、市場拡大のスピードやユーザー構成の変化、利用の定着状況を可視化しました。生成AI関連サービスに携わる事業者や、アプリの企画・マーケティング担当者にとって、市場理解や施策検討の参考となる内容となっています。ぜひご覧ください。

▼「生成AIアプリ市場調査レポート 2025年12月版」をダウンロード

https://ja.appa.pe/reports/generative-ai-appmarketreport-december-2025

調査概要

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」による分析。国内約40万台のAndroid端末から収集したサンプルデータのうち、一定条件を満たすデータを抽出し分析。

調査対象アプリ

以下全ての条件を満たすものを調査対象アプリとした。

・Google Playのカテゴリ「仕事効率化」に属するアプリ

・2025年12月時点でAndroidアプリのMAUが1万以上

・生成AI自体が主要な機能であり、本調査の趣旨に沿うと編集部が判断したアプリ

（生成AIモデルのAPIを活用したサードパーティー製クライアントアプリは除外）

調査期間

2024年6月～2025年12月

「生成AIアプリ市場調査レポート 2025年12月版」の一部をご紹介

１. 生成AIアプリの利用時間の推移

調査対象となった生成AIアプリの1ヶ月あたりの利用時間を合算し推移を見ると、2025年2月までは大きな変化は見られないが、同年4月以降は増加が顕著となりました。6月には基準値の20倍を超え、2025年12月時点では約40倍の水準に達しています。

２. 生成AIアプリ性年代別構成の変化

生成AIアプリ利用ユーザーの2024年12月と2025年12月の性年代別構成を比較すると、男性比率は全世代で低下し、女性比率は全世代で上昇していることが分かりました。

３.生成AIアプリ利用頻度の変化

2024年12月と2025年12月のChatGPTのMAUを利用頻度ごとに3区分して比較すると、月間利用日数が10日未満のライトユーザーの構成比は低下し、10日以上利用するミドルユーザーおよび20日以上利用するヘビーユーザーの構成比が拡大していることが分かりました。

４. 都道府県別生成AIアプリ利用率の変化

2024年12月から2025年12月にかけて、生成AIアプリの利用率は調査対象の都道府県で上昇傾向を示しました。2025年12月時点では各都道府県で18％台から24％台となり、特に沖縄県と東京都で高い利用率が見られました。

レポート目次

1章 生成AIアプリ市場の概況

2章 生成AIアプリ性年代別分析

3章 生成AIアプリ併用率・利用頻度分析

4章 生成AIアプリ都道府県別分析

5章 生成AIアプリの紹介

▼レポートのダウンロードはこちら

https://ja.appa.pe/reports/generative-ai-appmarketreport-december-2025

―――――

App Apeについて



フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。



テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。



アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。



アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。



App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて



フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

―――――

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp