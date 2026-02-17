「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄選定のお知らせ

株式会社ストライク

M&A支援の株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦 以下「ストライク」）は、このたび、株式会社JPX総研が算出・公表する「JPXスタートアップ急成長100指数」（略称：JPX Startup 100）の構成銘柄に選定されましたので、お知らせいたします。

JPX総研の発表はコチラ :https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20260213-01.html

「JPXスタートアップ急成長100指数」は、日本を代表する高成長スタートアップ企業100社で構成される株価指数であり、東証グロース市場および同市場からの市場変更銘柄を対象に、売上高成長率や時価総額成長率などの成長性に基づいて選定されるものです。本指数は、2026年3月9日よりリアルタイム算出・配信が開始される予定です。

ストライクは1997年の創業以来、中堅・中小企業を中心としたM&A仲介を通じて、企業の成長支援と事業承継の課題解決に取り組んで参りました。

このたび、高い成長性を有する企業群から構成される本指数の一社としてストライクが選定されたことは、当社の事業成長と、スタートアップを含む成長企業支援への取り組みが市場から一定の評価をいただいたものと受け止めております。

今後も、M&A仲介を軸とした日本経済の活性化への貢献を通じて、中長期的な企業価値向上に努めてまいります。

株式会社 ストライク【会社概要】

名 称：株式会社 ストライク（東証プライム上場、証券コード6196）

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&Aの支援

電話番号：03-6848-0101

U R L：https://www.strike.co.jp/

株式会社ストライクは、2026年4月より持株会社体制へ移行し、「株式会社ストライクグループ」として 新たにスタートする予定です。