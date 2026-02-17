ｍatsukiyoの男性向け韓国スタイルメイクシリーズ「iisam（イイサム）」から新商品　クッションファンデーション・リッププランパー　3 月21 日より販売開始

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、男性向け韓国スタイルのメイクシリーズ「matsukiyo iisam（イイサム）」より、人気サロン「NORA」とのコラボレーション商品第３弾として、毛穴レス肌※１を叶える「リアルスキンクッション」と、自然な血色感※１を演出する「プランプリップテンション」を３月21日（土）より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの一部店舗と自社オンラインストアで販売開始します。

■ 進化するメンズメイクのニーズにお応えして、ヘアサロン「NORA」監修の第3弾商品「リアルスキンクッション」「プランプリップテンション」が新登場

近年メンズメイクはファッション同様に進化しており「より自分を美しく」と考える男性が増えています。韓国メンズメイクの影響から、毛穴レスな肌や自然な血色感※１のある唇といった、整った顔の印象がトレンドとなっています。こうした変化を受け、今回は顔全体の印象を大きく左右する「肌」と「唇」に着目。日常使いしやすく、理想の印象を自然に叶える新アイテムを開発しました。

新商品は韓国風スタイリングに定評があり、多くの男性顧客から支持を集める実力派サロン「NORA」とのコラボレーション第３弾です。テカりを抑え、毛穴レスな肌印象※１を叶える「matsukiyo iisam リアルスキンクッション」、セミマットな質感にプランパー効果を加え、自然な血色感※１を演出する「matsukiyo iisam プランプリップテンション」の２アイテムを展開します。

■商品特長

●最新トレンドヘアや韓国風ヘアに定評のある実力派サロン「NORA」に通う顧客の嗜好を反映した商品設計

●韓国メンズのような毛穴レス※１で清潔感のある肌印象が続くクッションファンデーション

●スティックタイプで、薄づきながら血色感※１のある唇に仕上げるリッププランパー

■商品詳細

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの一部店舗と自社オンラインストア

matsukiyo iisam リアルスキンクッション

毛穴レス※１な仕上がりと素肌感を両立し、テカりを抑えた自然な肌印象に導くクッションファンデーション。

肌色を問わずなじみやすく、清潔感のある印象を演出します。

SPF50 +・PA++++のUVカット効果を備え、外出時も使える仕様です。

価 格：3,740円（税込）

matsukiyo iisam プランプリップテンション

マットな質感で、薄づきながら誰でも使いやすいリッププランパー。顔立ちや肌トーンを選ばず、自然な血色感※１のある唇印象が続きます。スティックタイプで外出先でも手軽に使用できます。

価 格：1,320円（税込）

■既存商品

matsukiyo iisam マルチパレット

アイシャドウ、アイライナー、アイブロウ、シェーディング、ノーズシャドウ、コンシーラー、リップカラーが１つにまとまっているマルチパレットです。

価 格：3,190円（税込）

matsukiyo iisam トーンアップクリーム

自然に肌をワントーンアップする※１トーンアップクリームです。「ドクダミエキス」「CICA成分」※２などの保湿美容成分を配合しています。

価 格：2,640円（税込）

matsukiyo iisam ２wayスタイルアップブロウ

ペンシルと眉マスカラの２way仕様のアイブロウ。ペンシルで形を整えた後、眉マスカラを重ねると眉の形と色が自然に調和し統一感のある美しい仕上がりに。

ジェントルグレー/ハニーベージュの２色展開。

価 格：2,090円（税込）

※１メイク効果による ※２ツボクサエキス（保湿）

■NORA クリエイティブ・ディレクター YUMA氏 コメント

イイサム第３弾の商品として、「メンズ用のプランパーがあってもよいのではないか」という視点から、メンズでも使いやすいセミマットな質感のリップとして開発しました。また、これまでは肌のトーンを明るくする下地のみの展開でしたが、ステップアップアイテムとして、ファンデーションより素肌感に近く、ナチュラルに肌が綺麗に見せられるUV入りのクッションファンデーションが欲しくて企画しました。

気になる毛穴やテカリ感を抑えながらも重たくならず、素肌感を損なわない使いやすいクッションファンデになったと思います。

より自然に顔印象をアップしてくれる新しいアイテムをぜひお試しください。

