奈良県天理市の『こどもの新たな居場所づくり』事業に賛同し、企業版ふるさと納税を活用

地主株式会社

当社は、この度、奈良県天理市が推進する地方創生プロジェクト「創作活動を通じた『こどもの新たな居場所づくり』事業」（以下、「本プロジェクト」という。）に賛同し、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を活用した寄付を行いましたので、お知らせいたします。

本プレスリリースの要旨

・奈良県天理市の「創作活動を通じた『こどもの新たな居場所づくり』事業」に賛同

・教育・福祉・地域をつなぐ新しい教育モデルの創出を目指す、本プロジェクトに共感

・企業版ふるさと納税を活用し、天理市へ寄付

1. 奈良県天理市の「創作活動を通じた『こどもの新たな居場所づくり』事業」の概要

本プロジェクトは、当社代表取締役社長西羅の出身県である奈良県に所在する天理市と、民間事業者である「アトリエe.f.t.（一般社団法人みちをつくる）」が協働し、子どもの居場所づくりや地域振興に関する事業に取り組むものです。

「アトリエe.f.t.」は、アートスクールの運営や、不登校の子どもとその親たちの居場所・学びの場となるリトリート施設「トーキョーコーヒー」を提唱し、全国に400拠点以上を展開するなど、多様な活動を行っています。

本プロジェクトでは、老朽化した児童館を活用し、学校や家に居場所がないと感じる子どもたちのための新しい拠点となる「e.f.t. College of Arts」を、2027年4月に開校する予定です。

全国で累計480案件超の開発実績を有し、地主リートの成長とともに日本の大地主を目指す当社は、地域資源を再活用し、教育・福祉・地域をつなぐ新しい教育モデルの創出を目指す本事業に賛同し、その挑戦を支援してまいります。

【「e.f.t. College of Arts」完成イメージ図】

2. 寄付の概要

※e.f.t. College of Artsに関するHP：https://www.coa.eft-art.jp/

当社は、2026年1月、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を活用し、本プロジェクトに対し寄付を行いました。

また、本寄付に対し、当社は奈良県天理市の並河市長より感謝状を頂戴しております。

（左）当社代表取締役社長 西羅、（右）天理市 並河市長[表: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/90_1_3ba74620201a829bec440676f3f7bd64.jpg?v=202602170751 ]