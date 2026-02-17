グローバル展開される パナソニック株式会社 空質空調社様の事例インタビューを公開

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）*、メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、SEOサービスの導入事例として、パナソニック株式会社 空質空調社様（本社：東京都港区東新橋1丁目5番1号 パナソニック東京汐留ビル、社長：片山 栄一、以下空質空調社」）に行ったインタビュー記事を公開いたしました。

* 国内外向けSEO (検索エンジン最適化)、国内外向け広告、AIO (AI最適化：AIO×SEO)［サービス概要： https://www.auncon.co.jp/service/］

** ミエルモ（火災保険・地震保険の申請サポート）［サービス概要：https://mielmo.co.jp/］

空質空調社様は、パナソニックの展開する空調事業と空質事業を掛け合わせ、2021年に設立された社内カンパニーです。

空気と水を起点に、温度・湿度など空気の質を制御することで、「人・社会・地球を健やかにする」ことをミッションに掲げています。

空質家電、空調機器、環境エンジニアリング、温水システム、換気送風機器といったプロダクト/ソリューションを家庭用から業務用まで、グローバルに展開しています。

■ 海外SEO施策により、自然検索流入21％増・問い合わせ数7.5倍を実現

もともとページ制作は自社で行っていましたが、社内には十分な海外SEOの知見があるとは言えず、検索順位が伸びるページとそうでないページが混在している状況でした。その差がどこから生じているのか、また、どのように改善すればよいのかを明確に整理できていない点が課題でした。

そこで、専門的な知見を取り入れた上でSEO施策を進める必要があると考え、複数の企業に相談しました。その中で、ベトナム市場に関する知見を有していることに加え、当社の商品や事業特性への理解があると判断し、アウンコンサルティングさんに依頼することを決めました。

実際のコンサルティングでは、購買意欲の高いキーワードを前提とした新規ページ制作を中心に、競合分析やキーワード設計を踏まえた形で、ベトナム市場のニーズに即したコンテンツ制作について具体的な示唆をいただきました。

その結果、自然検索からの流入数は21％増加し、問い合わせ数は7.5倍となりました。流入数の増加にとどまらず、サービス検討度の高いユーザーを自然検索経由で獲得できるようになった点が、数値からも確認できています。

画像. 新規制作ページの一部

本インタビューは、空質空調社で海外向けウェブサイトの運用をご担当されている、若園様（マーケティングコミュニケーション部 海外デジタルコミュニケーション課）に、当社の担当よりお話を伺いました。

インタビューの全文は、こちらをご覧ください。

インタビューを読む :https://www.auncon.co.jp/solutions/b-record/detail-14



