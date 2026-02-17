【約7年ぶりに奈良に出店！】京都北白川 ラーメン魁力屋「天理店」(奈良県天理市)が2026年2月24日(火)にグランドオープン！

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、2026年2月24日(火)に「京都北白川 ラーメン魁力屋 天理店」を奈良県天理市にグランドオープンいたします。

京都北白川 ラーメン魁力屋「天理店」オープン記念価格での販売決定！

この度オープンを記念して、「天理店」にご来店いただいたお客様には、『京都背脂醤油ラーメン全種類』を税込価格から110円割引で販売いたします。

京都背脂醤油ラーメン 790円(税込869円)→690円(税込759円)

京都背脂醤油味玉ラーメン 910円 (税込1,001円)→810円(税込891円)

京都背脂醤油肉入りラーメン 990円 (税込1,089円)→890円(税込979円)

京都背脂醤油九条ねぎラーメン 990円 (税込 1,089円)→890円(税込979円)

京都背脂醤油全部のせラーメン 1,050円 (税込1,155円)→950円(税込1,045円)

京都背脂醤油”極み”全部のせラーメン 1,230円 (税込1,353円)→1,130円(税込1,243円)

※店内飲食のみのご利用となります。

2月24日(火)～3月1日(日)の６日間限定で上記価格にてお召し上がりいただけますので、この機会にぜひお越しください。

京都背脂醤油ラーメン

魁力屋の看板商品『京都背脂醤油ラーメン』は、数種類の醤油を調合した香り高い“熟成醤油ダレ”に、厳選された鶏ガラと上質な背脂を使用した“極上スープ”、コシのある“中細ストレート麺”、熟成醤油ダレでじっくり煮込んだ薄切りの“特製チャーシュー”が特徴のラーメンです。

あっさりとした中にもコクと深みがあり、毎日食べても飽きがこない素朴で懐かしい味わいをお楽しみいただけます。

店舗概要

＜天理店＞

・住所 ：〒632-0072 奈良県天理市富堂町188-1

・営業時間：11:00-23:00（ラストオーダー22:45）

・駐車場 ：22台

・席数 ：カウンター13席、テーブル6人掛け4卓、テーブル4人掛け3卓

『ラーメン魁力屋公式アプリ』

魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。

そんな想いでアプリを作りました。

アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。

ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。

■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に176店舗、チェーン展開しています。（2026年2月17日現在）

看板商品は、醤油にとことんこだわりあっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、素朴でどこか懐かしい味のラーメンとしてご支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は、魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性は抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億1,682万円（2024年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（176店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報： https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49013