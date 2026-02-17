シンプレクス、マイクロストラテジー・ジャパンのStrategyパートナーネットワークに加盟

マイクロストラテジー・ジャパン株式会社

シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下 シンプレクス）は、マイクロストラテジー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：フア・チェン・ピュー、以下 マイクロストラテジー）のパートナープログラムであるStrategyパートナーネットワークに加盟したことをお知らせします。

本パートナーネットワークの加盟は、シンプレクスがマイクロストラテジーのAIを搭載した分析プラットフォーム「Strategy One」を活用し、金融業界のみならず様々な業界の顧客に対して、高度なデータ活用ソリューションを提供することを目的としています。

シンプレクスは、データ分析・データ利活用の支援において、特定のツールに依存せず、顧客ごとに最適化した柔軟なソリューションを設計することを強みとしています。本パートナーネットワークの加盟では、この姿勢を維持しながら、高い柔軟性とカスタマイズ性を備えた「Strategy One」を課題解決の選択肢の一つとして活用することで、多様なニーズに応えることを目指します。中長期的には、「Strategy One」を活用した実績を積み重ねる中で、業種やニーズに共通する課題に対応する汎用的なソリューションの提供も視野に入れています。

シンプレクス株式会社 執行役員望月英希のコメント

シンプレクス株式会社は、グループ企業であるXspear Consulting株式会社*とともに、戦略策定からその実現に至るまで、一気通貫でお客様の課題解決に取り組んでおります。

戦略の策定および実行において、データ分析は極めて重要な要素の一つです。今回、高い柔軟性とカスタマイズ性を備えた分析プラットフォーム「Strategy One」を提供するマイクロストラテジー様と協力することで、データドリブンな意思決定を支援し、より多くのお客様への価値提供を実現してまいります。

マイクロストラテジー・ジャパン株式会社 カントリーマネージャー 佐藤英治のコメント

この度、シンプレクス様がパートナーネットワークに加盟されたことを大変光栄に思います。シンプレクス様は、戦略策定から設計・開発、運用・保守まで一貫して担う稀有なテクノロジーパートナーであり、その実行力は国内IT業界でも高く評価されています。

StrategyのAI/BIおよびユニバーサル・セマンティック・レイヤーの技術と、シンプレクス様のコンサルティング力を掛け合わせることで、お客様の課題解決とビジネス価値向上に一層貢献できると確信しています。今後も両社の連携を通じて、革新的なソリューションを提供してまいります。

* Xspear Consulting株式会社 会社情報 https://www.xspear.co.jp/

Strategy Incorporatedについて

Strategy Incorporated（Nasdaq: MSTR/STRK/STRF/STRD/STRC）は、クラウドネイティブかつAIを活用したエンタープライズ向けデータ分析ソリューションを提供しています。「Intelligence Everywhere（あらゆる場所に知性を）」をビジョンに掲げ、35年以上にわたり、世界中で数千社以上にソリューション提供し、データ活用と技術革新をリードしてきました。2025年にはブランド名を「MicroStrategy」から、「Strategy」へ変更し、ソフトウェア事業、ビットコイン戦略、技術革新への継続的な投資を通じて、新たな企業価値を創出していきます。

マイクロストラテジー・ジャパンは、日本市場におけるStrategy製品の販売、保守、教育、および導入コンサルティングサービスを担う日本法人です。

https://www.strategy.com/ja/software

Strategy、MicroStrategy、Strategy Oneは、米国および他の国々におけるStrategy Incorporatedの商標または登録商標です。本リリースに記載されたその他の製品名・企業名は各社の商標または登録商標です。詳細はhttps://www.strategy.com/software/legal/intellectual-propertyをご覧ください。

シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/(https://www.simplex.inc/)

シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。