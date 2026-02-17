高速バス「福岡・福岡空港～熊本線（ひのくに号）」全便でタッチ決済の利用が可能になります

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：林田 浩一、以下「西鉄バス」）、九州産交バス株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：岩崎 司晃、以下「九州産交バス」）が共同で運行する高速バス「福岡・福岡空港～熊本線（ひのくに号）」では、本年3月1日より、全便(※1)においてクレジットカード等(※2)のタッチ決済が利用可能となります。

また、ひのくに号全便でのタッチ決済導入を記念し、本年3月1日より、各種割引キャンペーンを実施いたします。割引施策の第一弾として、タッチ決済や交通系ICカードnimocaでお支払いいただいたお客さまを対象に、1乗車あたりの運賃が実質20％割引となるキャンペーンを開始いたします。

なお、本路線のタッチ決済導入に伴い、タッチ決済およびnimocaの利用促進を図るため、本年6月30日をもって一部回数乗車券の販売を終了いたします。ご利用いただいているお客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※1九州産交バス運行便では、2025年2月よりタッチ決済を導入しています。

※2タッチ決済対応のカード（クレジット、デビット、プリペイド）や、カードが設定されたスマートフォン等

《全便におけるタッチ決済の導入について》

【導入日】

2026年3月1日（日）※九州産交バス運行便は、既にタッチ決済を導入しています。

【対象路線】

高速バス「福岡・福岡空港～熊本線（ひのくに号）」

運賃：-主要区間の運賃（大人）-

・福岡(博多駅・天神)、福岡空港～熊本桜町バスターミナル：2,500円

・福岡(博多駅・天神)～熊本駅前：2,500円

・福岡(博多駅・天神)～光の森産交：2,400円

※小児運賃および身体・精神障がい者運賃（大人）は、大人片道運賃の半額です。（端数切り上げ）

※小児運賃、障がい者割引、複数人でご利用の際は読取部にタッチする前に乗務員にお申し出ください。

便数：平日 82往復（西鉄便：41往復 九州産交便：41往復）

土日祝日 91往復（西鉄便：46往復 九州産交便：45往復）

【対応ブランド】

Visa、Mastercard、 JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯

【利用方法】

クレジットカード等のタッチ決済読取端末をバスの乗降口に設置します。お手持ちのタッチ決済対応クレジットカード等やカードを設定したスマートフォン等を端末にタッチするだけでご利用いただけます。

《各種割引キャンペーンの実施について》

ひのくに号の全便タッチ決済導入を記念し、3月1日より2か月間、2つのキャンペーンを実施いたします。また、5月以降も、お得にご利用いただける割引施策の実施を予定しております。

※割引情報の詳細につきましては、決定次第西鉄グループホームページおよび九州産交バスホームページにてお知らせいたします。

キャンペーン１.：1乗車あたり 片道運賃20％割引（タッチ決済）

【期 間】 2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【対 象】 上記期間中にタッチ決済でお支払い（※）のお客さま

※大人普通運賃でお支払いの場合のみ対象です。（その他の割引運賃でご利用のお客さまには適用されません。）

【内 容】 1乗車あたりの運賃を20％割引

例

キャンペーン２.：1乗車あたり 20％ポイントバック（nimoca）※西鉄が運行する便のみ対象

【期 間】 2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【対 象】 上記期間中にnimocaでお支払い（※）のお客さま

※大人普通運賃でお支払いの場合のみ対象です。（その他の割引運賃でご利用のお客さまには適用されません。）

【内 容】 1乗車あたりの運賃の20％相当をポイントバック

例

※ポイントバックは、ご利用日の翌月末頃に行います。

※ひのくに号では、同月内に「福岡空港～久留米線」と合わせnimocaで5回ご乗車いただく毎に、1乗車あたりの運賃の15％相当分のnimocaポイントを付与するサービスを実施中です。本キャンペーン期間中においては、ひのくに号に限り、1乗車あたりの運賃の20％相当のnimocaポイントを付与いたします。

例

《一部回数券の販売終了について》

2026年6月30日をもって、下記の高速バス路線における回数乗車券の販売を終了いたします。なお、 回数乗車券の販売終了以降もタッチ決済のご利用でお得にご乗車いただける施策を実施予定です。

【販売終了日】

2026年6月30日(火) ※7月1日以降も、使用期限内の乗車券はご利用いただけます。

【対象路線】

福岡・福岡空港～熊本線（ひのくに号）

【販売終了券種】

・ひのくに号回数券（4枚紙回数券・スマホ4枚回数券・スマホ2枚回数券）

・茶のくに八女回数券

・果のくに広川回数券

（参考）タッチ決済について

タッチ決済は、国内外で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。 対応の端末に国際ブランドのタッチ決済対応カード（クレジット・デビット・プリペイド）または、カードを設定したスマートフォン等をタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要(※)で、スピーディーかつ安心・安全にお支払いが完了します。ご利用頂ける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設など、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。

(※) 一定金額を超えるお支払いは、カードを挿入し暗証番号を入力するかサイン等の本人確認が必要となります。

（参考）タッチ決済乗降履歴確認方法

交通事業者向け決済及び認証のプラットフォームを提供する QUADRAC の Q-move サイト(https://q-move.info/)にアクセスいただき、「マイページ」の会員登録手続きの後ご確認いただけます。