「JAPAN FOOD GUIDE」、中国市場向けに「WeChatミニプログラム」を提供開始

株式会社ＣＳ-Ｃ（本社：東京都港区、代表取締役社長：椙原 健）が運営するインバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE(https://japan-food.guide/)（以下「JFG」）」は、2026年2月13日より、中国市場の本格開拓に向けて「JAPAN FOOD GUIDE WeChatミニプログラム」の提供を開始いたしました。

❚ サービス開発の背景

2025年の訪日外国人数は4,268万3,600人に達し、年間で過去最多を更新しました。なかでも中国人旅行者は約900万人以上が訪日し、旅行消費額は2兆26億円と国別トップとなりました。これは2位の台湾を約1.65倍上回る水準であり、中国市場が日本のインバウンド需要を牽引する中核市場であることを示しています。

出典：日本政府観光局「訪日外客数（2025年12月推定値）」、観光庁「インバウンド消費動向調査」より

一方、中国人旅行者の消費行動は、日常的に利用している「スーパーアプリ(※)」内で、情報収集から予約、決済に至るまでを完結させるスタイルが主流です。中国国内のインターネット利用環境を背景に、海外サイトを起点とした導線は不安定になり得るため、旅マエ・旅ナカを通じて使い慣れたプラットフォーム上で体験を完了させることが、サービス選択の重要な要素となっています。

こうした市場特性を踏まえ、WeChatミニプログラム上にJFGを展開することで、「探す・予約する・支払う」までを一気通貫で提供し、中国市場における本格的な開拓を推進してまいります。

※スーパーアプリ：1つのスマホアプリ中に多様な機能・サービスを統合し、日常生活のあらゆる場面で利用される統合型アプリ

❚ WeChatミニプログラムとは

WeChatは、13億人超のユーザーに日常的に利用される世界最大級のデジタルエコシステムです。その中核機能である「ミニプログラム」は、アプリを新たにダウンロードすることなく、WeChat上から必要なサービスをすぐに起動できる「アプリ内アプリ」です。

決済、SNS共有、位置情報などの機能がWeChat内でシームレスに連携することで、検索から予約、利用、購入までの導線を短縮。利用開始の心理的ハードルを下げ、日常行動の延長線上でサービスを届けられる点が大きな特長です。



❚ サービスの特長

本ミニプログラムでは、おまかせ鮨、高級日本料理、和牛料理など、JFGが厳選した高品質な飲食店の予約を、WeChat上でワンストップで完結できます。

【主な特長】

1．コース予約の事前決済に対応

予約時に決済まで完了できるため、来店までの手続きをスムーズにします。

2．店舗独自のキャンセルポリシー設定が可能（ノーショー対策）

事前決済と組み合わせることで、無断キャンセル等のリスクを抑え、飲食店の負担を最小限にします。



❚ 今後の展開

本ミニプログラムの提供を起点に、訪日需要の高いアジア主要国・地域を中心とした市場開拓を段階的に推進してまいります。各国・地域の生活者が日常的に利用するプラットフォームに最適化したサービス展開を通じて、アジア全域における当社プレゼンスの確立を目指します。

また、予約機能の提供にとどまらず、REDNOTE等を活用した訪日前の情報収集から、訪日中の体験、帰国後の再訪・リピート促進まで、旅行全体を見据えた体験価値の向上に取り組んでまいります。現地の嗜好や文化、行動様式を踏まえたきめ細かなサービス設計により、訪日客の利便性向上と飲食店の集客機会創出に継続的に貢献してまいります。

当社は、これらの取り組みを通じてインバウンド領域における事業基盤を強化し、持続的な成長と企業価値の向上を実現してまいります。



❚ 会社概要

■株式会社ＣＳ-Ｃ

代表取締役社長：椙原 健

設立：2011年10月

所在地：東京都港区芝浦4-13-23

上場市場：東証グロース

事業内容：ローカルビジネスDX事業

・SaaS型統合マーケティングツール「C-mo」

・コンサルティング×アウトソーシングサービス「C-mo Pro」

・インバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE(https://japan-food.guide/)」

URL：https://s-cs-c.com/