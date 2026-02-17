駅探が株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

株式会社駅探（代表取締役社長：菊井 健大、東証グロース：証券コード 3646）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

駅探適時開示：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3646/tdnet/2762621/00.pdf

別表：駅探株主優待詳細

※４：「１年以上継続保有」とは、毎年３月末日を株主優待制度の基準日とし、9月末日及び３月末日の株主名簿に３回以上連続して、500株以上の保有が同一株主番号にて記載又は記録される状態を指します。

※５：「2026年３月末日～９月末日の継続保有」とは、2026年３月末日を株主優待制度の基準日とし、2026年３月末日及び2026年９月末日の株主名簿に２回連続して、500株以上の保有が同一株主番号にて記載又は記録される状態を指します。

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/295_1_a8624634c7bf12c6c0ae5b250dcf7d4a.jpg?v=202602170751 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/295_2_8c08fccbb09a0ab6bae3a7304ff98c29.jpg?v=202602170751 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp