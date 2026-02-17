「ただの文書作成」で終わらせない。医療現場・臨床研究のDXを牽引するTXP MedicalのAIソリューションが、大学・基幹病院等10施設以上（計9,000床超）で導入決定。全国の医療機関へ拡大中。

TXP Medical株式会社

TXP Medical株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：園生 智弘、以下TXP Medical）は、生成AIを活用した医療文書作成支援システム「NEXT Stage Document Assistant（以下、NSDA）」において、提供開始から短期間で、大学病院および地域基幹病院を中心とした合計11の施設（すべて500床以上の大病院）での導入・運用が決定したことをお知らせいたします。

今回、医療の未来を共創するパートナーとして導入が決定した病院の総病床数は9,200床を超え、1施設あたりの平均病床数は約840床に達します。最高水準のセキュリティと研究用データの構造化が求められる「特定機能病院」や「大規模急性期病院」を筆頭に導入が進んでおります。

導入決定・運用開始施設（先行導入拠点の一部・導入順）

本システムは、日本の高度医療の中核を担う以下の病院をはじめとした、多くの医療機関での採用が決定しています。

TXP Medicalが選ばれる「3つの本質的価値」

- 大阪けいさつ病院- 東京都立墨東病院- 聖マリアンナ医科大学病院- 群馬大学医学部附属病院- 東京女子医科大学病院- 新潟市民病院- その他、首都圏・関西圏の主要な大学病院や公立病院、全国の中核的医療センターなど、累計10施設以上の大規模施設において導入プロジェクトが進行中です。また、これら大規模拠点以外にも、効率化とデータの質を両立させる先進的な医療機関での採用が加速しています。

病床数が500床を超える大規模病院や大学病院には、膨大な症例数とアカデミックな責任ゆえに、一般的なAIツールでは解消できない課題がありました。NSDAは以下の3つの価値でそれに応えます。

１. 「臨床業務＝研究用データ作成」の同時並行

診療情報提供書や退院サマリーなどの医療文書を作成するプロセスで、医学的な文脈を深く理解し、裏側で研究に即時利用可能な「構造化データ」を自動生成します。これにより、「研究のためにデータを打ち直す」という医師の二重負担がなくなり、通常の診察を行うだけで、病院の価値ある学術資産が自動的に蓄積される環境が実現します。

この仕組みは、治験やレジストリ、全国データベース登録などへの活用を可能にします。

２. 鉄壁の「オンプレミス」セキュリティと柔軟な構成

機微情報を扱う大規模病院の厳しい基準を満たす「院内サーバー環境（オンプレミス）」での運用を、最新の生成AI技術で実現しました。一方で、環境構築のスピードを重視する施設向けにはセキュアなクラウド環境も提供可能であり、施設のインフラ要件に合わせた柔軟な対応が可能です。

３. 現役医師が設計した「医学的専門性」

救急・集中治療をはじめとした医療現場を知り尽くした現役医師チームが設計。複雑な病態や専門用語が飛び交う臨床現場においても、修正の手間が極めて少ない高精度なドラフトを生成し、医師を「事務作業」から解き放ちます。

今後の展望

TXP Medicalは、今回先行導入が決まった大規模病院をフラッグシップとし、生成AIがもたらす「次世代の病院経営と研究のあり方」を証明してまいります。規模の大小を問わず、日本のあらゆる医療現場において「書く」という負担を「価値あるデータ」へと変換し、医療の未来の質向上に寄与し続けます。

■ NEXT Stage Document Assistant

NEXT Stage Document Assistant（NSDA）は、電子カルテ内のカルテテキストや検査データなどをもとに、生成AIと弊社独自の医師アルゴリズムにより各種医療文書を自動で作成するシステムです。

https://txpmedical.jp/service/next-stage-document-assistant/

TXP Medical株式会社

TXP Medicalは「医療データで命を救う」をミッションに、現役の救急集中治療医が立ち上げた次世代の医療インフラを牽引するスタートアップ企業です。基幹システムであるNEXT Stage ERは全国の大病院100箇所以上（大学病院・救命救急センターでのシェア約50％）で稼働、救急隊向けの

NSER mobileは全国51地域、1200万人以上の人口カバレッジでの運用実績を有しています。

代表取締役：園生智弘（救急集中治療医）

設立：2017年8月28日

HP：https://txpmedical.jp/

- 医療機関・自治体向け急性期医療データプラットフォーム「NEXT Stageシリーズ」の開発と提供- 急性期医療AI技術の開発と提供、臨床研究支援事業- 900項目の検査データ・バイタルデータ等を利用した急性期領域の唯一無二のリアルワールドデータサービス