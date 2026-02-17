【速報】重点販促２弾の春夏リカバリーウェアMEDiHEAL(R)が絶好調２月１０日から１週間で１２０万点販売、今後も続々入荷!!

株式会社ワークマン

作業服を扱うWORKMAN Plusなどの既存店９６５店、作業服を扱わない新業態のWorkman Colorsとその前身の#ワークマン女子店の１２２店の合計１０８７店を展開する株式会社ワークマン（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役社長：小濱英之）は、２月８日（日）、９日（月）の２日間、有楽町の東京国際フォーラム地下大ホール（３０００平方メートル ）でWorkman Colorsの機能性カジュアル新製品と話題のリカバリーウェア「MEDiHEAL(R)」、さらに酷暑対策の「XShelter」をメインとした“ワークマン２０２６年春夏新製品発表会”を行いました。

発表会場には２日間合計でインフルエンサーが約７００名（総フォロワー４０００万人）とマスメディアの関係者１２８媒体２０４名、テレビ局は１６番組が参加しましたが、一番注目を浴びたのはリカバリーウェア「MEDiHEAL(R)」でした。ステージでは専務取締役の土屋から「リカバリーウェア業界No.１宣言、年間 ２１００万着の販売計画」を発表。続いて武井壮さんと吉田沙保里さんのトークショーでは海外に旅をされることが多い二人から移動中の疲労回復方法の話題に触れ、さらに疲労に扮した“百獣の王”武井壮さんに“霊長類最強女子”である吉田沙保里さんがタックルするという場面では大変な盛り上がりを見せました。

＜２月１０日の発売開始以来１週間で約１２０万枚の販売実績、秋冬スタート時の約３倍を記録＞

リカバリーウェア「MEDiHEAL(R)」は驚異的なスピードで売れ続けています。２月９日の春夏新作発表会によりマスコミやインフルエンサーからの情報が拡散され、２月１０日の発売開始から２月１６日の１週間で長袖を中心に約１１９．６万枚が販売されました。ワークマンが本格的に一般向けリカバリーウェア市場に参入し大きな話題となった昨年９月１日からの１週間は約４０万点だったので約３倍の実績になります。また発売初日の販売点数は２７万点となり、１日の販売数としては過去最高の販売数になりました。

販売の傾向は“東高西低！？”販売点数TOP１０は東日本の店舗が８店舗！ラッピング店舗も効果大

２月１０日以降、販売点数上位にランクインしたのはリカバリーウェア認知度の高い東日本でした。また同日よりスタートした８拠点の“リカバリーラッピング店舗”は３店舗がランクインしました。

販売点数順： 期間２/１０～２/１６

※黄色の網掛けは「リカバリーラッピング店舗」2/10より再スタートした「リカバリーラッピング店舗」 ヒーリングをイメージさせるグリーンで統一

＜人気商品ベスト１０発表！現在は長袖が中心だが今後は半袖にシフトする見込み＞

「毎日着たい」 「家族全員で揃えたい」との声が圧倒的多数

２月１０日からは「MEDiHEAL(R)」特設売場にて各店が十分な在庫を持ち販売に挑みました。中にはお一人で２０着ほどお買い上げいただくケースもあります。ヒアリング調査では１.部屋着なので他人と被っても気にならない２.毎日着て効果を実感したい３.カラーバリエーションを充実させたい、とのお声を多くいただきました。このような理由がまとめ買い需要につながっています。

現在販売上位の店舗では一時的にサイズ・色欠品が生じているケースもありますが今後毎月１５０万点規模で入荷してまいります。特に人気があるのは男性用の「MEDIHEAL(R)ROOM」長袖シャツとロングパンツ各税込１９００円と女性用の「MEDIHEAL(R)ROOM」長袖シャツ、ロングパンツ各税込１９００円です。在庫は順次入荷しますが早めのお買い求めをおすすめしています。