テラドローン、ノルウェーの産業用ドローン代理店UAS VOSS ASと自社開発ドローン「Terra Xross 1」の販売契約を締結し、北欧市場へ本格進出

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：徳重 徹、以下 テラドローン）は、世界有数の電力大国であるノルウェーに拠点を置き、産業用ドローンソリューション分野で国際的な受賞歴を有するUAS VOSS AS（本社：ノルウェー王国、CEO：ケネス・クレッペ、以下 UAS VOSS）と、自社開発の屋内点検用ドローン「Terra Xross 1」の販売代理店契約を締結したことをお知らせします。

本提携により、テラドローンは北欧において強力なネットワークと専門性を持つUAS VOSSと連携し、北欧地域における「Terra Xross 1」の販売拡大を推進してまいります。

ドローンを活用した屋内点検は、人手による危険作業を軽減し、従来の点検手法と比べて点検の効率化およびコストパフォーマンスの向上が期待されます。テラドローンは、屋内点検用ドローン「Terra Xross 1」の開発により、屋内でも安定して飛行する機体性能を実現するとともに、競合製品と比べて約3分の1の価格水準での提供を可能にしました。

ノルウェーは、発電の約9割を水力等の再生可能エネルギーで賄う世界有数の電力大国であり、発電所や送変電設備など重要インフラの保守・点検需要が継続的に存在します（※1）。また、石油・天然ガス産業は2024年の財輸出の約6割を占める基幹産業で、稼働中の油ガス田も多数にのぼることから（※2、※3）、オフショア領域を中心に安全・品質を支える設備点検の高度化が求められています。こうした電力・オフショア分野では、タービン建屋やケーブルトンネル、変電所の屋内設備、オフショア施設の閉所区画など、作業者の立ち入りリスクが高い環境での点検ニーズが大きく、屋内点検ドローンの活用余地が高い市場です。

UAS VOSSは、点検用途に特化したセンサーを組み合わせた産業用ドローンソリューションのディストリビューターです。2022年以降、スマートグリッドおよびインフラ点検領域を中心にドローンの販売・提供実績を積み重ねており、電力業界およびオフショア産業の主要企業に対して高付加価値なソリューションを提供してきました。大規模マッピングやインフラ点検プロジェクトでの実績は、同社がエネルギー分野において培ってきた専門性の高さを示しています。またUAS VOSSは、EU Business News主催のScandinavian Business Awardsにて、2025年に「Best Specialty Drone Operator 2025 - Norway」を受賞しており、技術力・提供価値が国際的にも評価されています。さらに、UAS VOSSは、2026年に向けて、オフショア領域におけるドローン点検サービスの拡張を目指しています。

今後テラドローンは、UAS VOSSとの協業を通じて「Terra Xross 1」の販売を拡大し、これまで飛行性能の不安定さや高価格が障壁となっていた屋内点検領域におけるドローン導入の課題を乗り越え、スカンジナビア地域の産業インフラ点検分野におけるドローン技術の活用を一層加速してまいります。また、本契約に基づいて両社で連携することで、より利便性の高い顧客サポートの提供にも努めてまいります。

なお、本件に関する2026年1月期業績への影響は軽微と考えておりますが、今後、公表すべき事象が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

代表コメント

＜UAS VOSS AS CEO ケネス・クレッペ（Kenneth Kleppe）氏＞

UAS VOSSは、テラドローンと協業できることを大変楽しみにしています。Terra Xross 1、そして今後のテラドローンの製品には大きな期待を寄せています。Terra Xross 1は既存の市場における有力ブランドとも競争できる一方で、より魅力的な価格帯と、新市場に向けた革新的なソリューションを備えたドローンです。北欧地域における販売代理店として、確かな可能性があると考えており、優れた製品とテラドローンとの良好な協力関係のもと、これからの展開を楽しみにしています。

「Terra Xross 1」販売代理店一覧製品に関するお問合せ先

★製品ページはこちら：

https://terraxross.terra-drone.net/

★製品に関するお問い合わせはこちら ：

https://pdt.terra-drone.net/l/1016432/2025-01-27/48h7g

UAS VOSSについて

UAS VOSS ASは2022年に設立され、ノルウェーにおいてブランドを確立してきました。点検、マッピング、防災・緊急対応、メディア等の領域で事業を展開し、顧客に最適なソリューションを提供することに注力しています。オフショアから電力業界まで幅広い業界での実績を持ち、複数の顧客と運航契約・供給契約を締結しています。拠点はノルウェー西部のヴォス（Voss）にあり、ノルウェー全土をカバーしています。詳細は同社ウェブサイトをご参照ください。詳しくはhttps://uasvoss.no/

Terra Drone株式会社

テラドローンは、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2019年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。さらに、経済産業省主催「日本スタートアップ大賞2025」では、国土交通分野の社会課題に向けた取り組みが高く評価され、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net