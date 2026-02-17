札幌オフィス開発案件「THE VILLAGE SAPPORO」物件説明会を当社グループが運用するホテル「THE KNOT SAPPORO」にて開催

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

当社は、地下鉄「さっぽろ駅」徒歩2分、地下鉄「大通駅」徒歩4分、JR「札幌駅」徒歩6分というアクセスの良い好立地に新築オフィスビル「THE VILLAGE SAPPORO」の開発を進めています。（2026年4月竣工予定）

THE VILLAGE SAPPOROの事業コンセプトは、「Power Link Village -つなぐ-」であり、「つなぐ」を創る、「つなぐ」を支えることを目指しております。

本オフィスビルでは、業界業種や企業の壁を越えたコミュニティを形成し、多くのコラボレーションを創出するフレキシブルオフィス「WeWork」の8都市目となる北海道初の拠点開設が決定しており、このたび、同社と協働で物件関係者や自治体に向けて、物件説明会を開催いたしました。物件説明会では、WeWork Japanの熊谷代表取締役社長兼CEOにお越しいただき、オーナーであるいちご地所代表取締役社長の細野との代表対談も実施いたしました。

当社は、「WeWork」とともに、本オフィスビルを通じて、札幌エリアでのコミュニティ形成や地域の活性化に尽力してまいります。

■ WeWork Japan代表取締役社長兼CEO熊谷氏のご挨拶および代表対談でのコメント（抜粋）

「WeWork」は世界37か国で600拠点以上を展開し、日本国内ではこの札幌を含めて8都道府県となる。入居者はスタートアップだけではなく、大手エンタープライズ企業も多く利用している。札幌市をはじめとした自治体の入居も多く、ビジネスマッチングや自治体との連携が特徴となっている。「WeWork」では、全国で年間3,000回以上のイベントを開催し、入居企業は日本全国でプロモーション活動が可能となる仕組みを提供している。今後、いちご様、札幌市と連携、補助金制度の活用、ビルの共用ラウンジとの融合等、地域を巻き込んだ取り組みを進めていく。

札幌を検討してから5年弱の時間を要した。数年間、聞き歩いて決めたのが、このTHE VILLAGE SAPPOROだった。立地やスペックにもとても優位性を感じたが、最後の決め手はいちご様のテナントへの配慮、受け入れ姿勢だった。我々は契約してからがスタート。オーナーとの信頼関係がとても重要だと考えている。また、コミュニティを創っていくというコンセプトにも共鳴した。

ぜひ、いちご様と一緒にいいオフィスビルにしていきたい。

1席からフロア単位の利用まで可能。このニーズのすべてにこのビルは満たすことができる。

この魅力的な札幌にどんどん人を呼び寄せていきたい。

■ WeWork Japan の概要

米・ニューヨーク発のWeWorkは、グローバル37か国600拠点以上（※1）に展開しています。日本国内では2018年2月にサービスを開始。現在は、2024年1月に設立したソフトバンク株式会社100%子会社のWWJ株式会社（WeWork Japan）がWeWorkの運営を担い、日本国内8都市約40拠点（※2）でフレキシブルオフィスを展開しています。創造性や生産性が高まる空間デザインを用いたワークスペースにおいて、月単位での契約、1名から数百名規模におけるオフィスの拡大・縮小、日本全国・世界中の拠点の共用エリア利用が可能になるプロダクトなど、柔軟なオフィスソリューションを提供しています。また、スタートアップから大企業、自治体やNPO団体など、多種多様なメンバーが入居するWeWork では、業界業種や企業の壁を越えたコミュニティが形成され、ビジネスにおけるコラボレーションを多く創出してきました。

「変化は、ここで創造する。」WeWork Japanでは、今後も新時代の多様な働き方を支援し、イノベーションやコラボレーションを促進する新しいオフィスの価値を提供してまいります。

https://wework.co.jp

（※1）2025年7月時点

（※2）2026年2月時点、2026年5月オープン予定の札幌拠点を含む

■ THE VILLAGE SAPPORO物件概要

本オフィスビルは、いちごのオフィスブランド「Village シリーズ」であり、ご入居いただくテナント様や地域の皆さまと一つのコミュニティを形成することを目指しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/315_1_bf1ad196afd6d2ee022663bc51145e58.jpg?v=202602170751 ]

THE VILLAGE SAPPORO サイト https://ichigo-the-village.jp/sapporo

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515