2026年3月18日発売予定の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）は、最初の告知から3週間以上が経過した現在も、主要オンライン書店において安定した動きを見せています。

発売前の段階にもかかわらず、時間の経過とともに評価が積み上がる形で推移しており、WBCイヤーを背景に、野球ファンのみならずビジネス・マネジメント層からも継続的な関心を集めています。

■ 最新ランキング実績

Amazon

光文社新書「最新リリース」：第2位、第3位

楽天ブックス

週間ランキング：第4位

（ホビー・スポーツ・美術部門／集計期間：2026年2月9日（月）～2月15日（日））

日別ランキング：第2位

（ホビー・スポーツ・美術部門／2026年2月14日（土））

本書は、プロ野球の歴代名監督たちの采配や発言を「組織マネジメント」の視点から分析し、スポーツの枠を超えた内容として評価を受けています。

特に、短期決戦と長期戦のマネジメントの違いや、人材育成・組織設計に関する示唆が、幅広い読者層から支持を集めています。

発売まで残り約1か月という段階において、告知開始から3週間以上経過後もランキング上位を維持している点は、本書への持続的な関心の高さを示すものと言えます。

今後も発売日に向けて、さらなる情報発信を行ってまいります。

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

著者によるセミナー実施のお知らせと概要

【第1回】

2月25日（水）15:00～16:00 開催

【2026年度版｜中小企業向け】広告費月3万円で成果を出すオーガニック×広告 勝ち筋セミナー

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO4doGkbX8Nlc9m6xSlPTczBnUX3DlBYPApRlG78ZnYdmllw/viewform)

【第2回】

4月8日（水）15:00～16:00 開催

2026年度 AI検索時代のSNSブランディング最前線セミナー

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemJ5msUXFIv_yeABPs9uGVFGPqv3GZvXkIFSHMpzBHrYim0A/viewform)

反響によってはセミナー以外にも発売記念イベントの開催も予定しております。

【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp