A５ランク“横濱ビーフ”を堪能できる極上すきしゃぶセットが登場！

～「年度末大決算セール」中はクーポン利用で２０％ＯＦＦ！～

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農かながわ」では、「【横浜産黒毛和牛】極上すきしゃぶ食べ比べセット」を販売しています。

本商品は、横浜産黒毛和牛「横濱ビーフ」を贅沢に味わえる極上すきしゃぶセットです。Ａ５等級の中でも霜降りの入り方がきめ細かいとされる１０～１２番を中心に厳選したサーロインと肩ロース各４００ｇを食べ比べてお楽しみいただけます。きめ細やかな霜降りと上品な旨みが際立ち、しゃぶしゃぶ・すきやきで極上のひとときを演出する本商品は、ご家庭でのごちそうにも贈り物にも最適な逸品です。

また、当サイトでは現在、クーポンの使用で対象商品を２０％ＯＦＦでお得に購入できる「年度末大決算セール」を３月中旬まで開催中です。神奈川県からは「【横浜産黒毛和牛】極上すきしゃぶ食べ比べセット」のほか、「【横浜産黒毛和牛】横濱ローストビーフ」「湘南ゴールド」「はるみライスウイスキー」など、約１３０商品を出品中です。

さらに、２月１９日（木）までのご注文で、「２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン」につき、対象の和牛商品を“お客様送料負担なし”でお届けいたします。

この機会に「ＪＡタウン」「ＪＡ全農かながわ」をお得にご利用いただけます。

○【横浜産黒毛和牛】極上すきしゃぶ食べ比べセット

＜年度末大決算セール 神奈川県おすすめ商品＞

○【横浜産黒毛和牛】横濱ローストビーフ

○露地栽培「湘南ゴールド」２ｋｇ Ｍ・Ｌサイズ(３月中旬頃～順次発送)

○湘南はるみライスウイスキー（700ｍｌ）

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

【２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン概要】

ア．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）

イ．内 容：期間中、対象の和牛商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※送料はＪＡ全農が負担します。

※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

