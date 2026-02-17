全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、岡山駅周辺を舞台にしたナゾトキ街歩きゲーム『謎旅への招待状 in 岡山』を2026年2月20日(金)より開催することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/nazotabi-okayama/

「謎旅への招待状」は、時間を気にせずお好きな人数で、実際に街を巡りながら楽しむナゾトキ街歩きゲームです。共通の謎解きコンテンツをベースに、各地域の観光スポットや特産品に合わせて内容をアレンジすることで、さまざまな街で気軽に謎解きを楽しめる新しいスタイルのイベントとして、2025年5月に第1弾が甲府にてスタート。「お腹がすいたらちょっと休憩したり、謎解きだけではない街歩きの楽しさを味わえた」「地域ならではのキーワードが随所に散りばめられていて勉強にもなった」といったご好評の声も多く寄せられ、地元の方も初めて訪れる方も、街の魅力を存分に味わえる謎解きイベントとして親しまれております。

その第2弾となる本イベントの舞台は、豊かな自然に囲まれ歴史と文化が息づく、日本一の晴れの国「岡山」。老舗と新進気鋭のお店が混ざりあい、地域に根ざした祭りで賑わう商店街に、街の象徴として佇む城と風情溢れる城下街。それぞれ異なる表情を持つ岡山の街並みを散策し、謎解きと共に、桃太郎やマスカットだけではない岡山の魅力を存分に感じられるイベントです。

本イベントでは、事前に謎解きキットの受取日時を指定し、謎解きキット引換券をご購入できる事前販売を実施します。少年探偵SCRAP団(FC)団員向けの先行販売は2026年2月18日(水)12:00より、一般販売は2月19日(木)12:00より開始いたします。また、『謎旅への招待状 in 岡山』開催初日である2月20日(金)からは、リアル脱出ゲーム岡山店とBook Cafe Her Story Maupassantでも謎解きキットの当日販売を行います。

「謎旅への招待状」は、全国の自治体／企業の皆さまからのお問い合わせも随時承っております。街全体を舞台に、地域の魅力を活かした体験型ゲーム・イベントとして展開することができ、観光促進や地域経済の活性化、地元商店との連携企画など、幅広い形でご活用いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。今後も地元への愛に満ちた本イベントにぜひご注目ください。

「謎旅への招待状」 とは

「謎旅への招待状」は、共通のコンテンツをベースに、各地域の観光スポットや特産品に合わせて内容をアレンジすることで、さまざまな街で気軽に謎解きを楽しんでいただくために誕生しました。時間を気にせず、お好きな人数で遊べる「ナゾトキ街歩きゲーム」の魅力はそのままに、これまで実施してきた都市以外でも開催を予定しています。舞台となる街の歴史や隠れた名所、特産品が、その土地だけの特別な謎に変身。地元の方も初めて訪れる方も、街の魅力を存分に味わえる驚きの仕掛けをたっぷり詰め込みました。いつか、あなたの住む街や思い出の街にも、謎を届けにまいります。※『謎旅への招待状 in 〇〇』に登場する謎は、大部分が共通のものです。あらかじめご了承ください。(舞台となる場所や答え、キットデザインなど細部は街ごとに異なります)※全国の自治体／企業の皆さまからのお問い合わせも随時承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。(問い合わせ先：https://realdgame.jp/inquiry/enterprise/)

『謎旅への招待状 in 岡山』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/nazotabi-okayama/◼︎ストーリー新たな旅の形、「謎旅」へ出てみませんか？それは行き先もわからぬ不思議な旅。謎を解くことでさまざまな場所に導かれ、普通の旅では気付けないような街の魅力に出会うことができます。今回の舞台は岡山です。美しい岡山や、美味しい岡山…… どんな魅力に出会えるのかは、謎を解いてのお楽しみ。岡山の街には、あなたに見つけられるのを待っている謎がたくさんあります。どうぞ旅に出て、その謎を解き明かしてください。◼︎プレイ形式人数制限：なし所要時間：所要時間約2～3時間程度(制限時間：なし)持ち物：スマートフォンまたはタブレット(インターネットに接続可能な端末)◼︎開催期間2026年2月20日(金)～◼︎謎解きキット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年2月18日(水)12:00～23:59一般販売：2026年2月19日(木)12:00 ～◼︎謎解きキット販売場所・リアル脱出ゲーム岡山店【住所】〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町9－30 SDビル2F【営業時間】月曜日＆水曜日13:00~18:00、金曜日13:00~20:00、土日祝＆ハイシーズン10:00~20:00※定休日：火曜日、木曜日※ハイシーズンとはGW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含みます。・Book Cafe Her Story Maupassant【住所】〒700-0822 岡山県岡山市北区表町２丁目１－４２【営業時間】10:00～19:00※定休日：火曜日◼︎謎解きキット料金2,700円(税込)◼︎主催／企画制作主催：SCRAP企画制作：SCRAP

〈補足情報〉ナゾトキ街歩きゲームとは

「ナゾトキ街歩きゲーム」は「リアル脱出ゲーム」の中でも街を周遊して謎を解くイベントです。チーム人数や時間に制限がないため、好きな人数でゆっくりと謎解きができるのが特徴。謎解きと街歩きが融合しており、謎解きを楽しむと同時に街について知ることができるのも魅力のひとつ。これまでに下北沢や横浜、さらには名古屋や大阪など全国各地で開催。電車移動とセットになった『地下謎への招待状』シリーズなど、より広大なフィールドでの展開も。※「ナゾトキ街歩きゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しているのが、私たちSCRAPです。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine