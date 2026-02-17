ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「広島とれたて元気市」は、２月１３日（金）から「ぶったまげお肉市」と題して「元就」や「お米（マイ）ポーク」などお肉の対象商品をお得な価格で販売しています。 「元就」は、元就公の中国地方制覇から始まり、現代和牛のルーツと認められている広島の和牛の由緒正しい「広島血統」を色濃く受け継いだブランドです。「父または母が広島県血統を引き継いでいること」、「一生を広島県内で育てられたこと」、「肉質３等級以上、歩留まり等級がB以上であること」の３点を満たしたものが認定されます。 「お米(マイ)ポーク」は、環境にやさしい資源循環型農法を取り入れている「３－Ｒ」の商品で、出荷前の1か月間に国産飼料用米を１０％以上添加した飼料を給与しており、自給飼料率の向上、耕作放棄地の抑制につなげています。 「ぶったまげお肉市」では、これらの対象商品を最大３６％ＯＦＦで販売しています。 さらに２月１３日（金）から３月中旬まで大決算セールを開催しており、クーポンを使用することで対象商品がさらに２０％OFFで購入できます。 また、全国各地の和牛商品が“お客様送料負担なし”となる「２月９日は肉の日！和牛を食べようキャンペーン」も２月１９日（木）まで実施中のため、この期間はいつも以上にお得に購入できます。

【ぶったまげお肉市 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月１９日（木）２．内 容：お肉の対象商品を最大３６％OFFで販売３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e6301butt/４．おススメ商品： ■広島和牛 元就 小間切れ（900ｇ）

https://www.ja-town.com/shop/g/g6301-20190710-07/

■広島和牛 元就 カタロース焼肉用（１ｋｇ）

https://www.ja-town.com/shop/g/g6301-20190710-08-01/

■３－Ｒ 広島県産ブランド豚「お米（マイ）ポーク」コマ切１.５ｋｇ（冷蔵）

https://www.ja-town.com/shop/g/g6301-20181204-01/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。 ※クーポンのご利用には会員登録が必要です。 ※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。 ※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【和牛をたべようキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）２．内 容：対象の和牛を「お客様送料負担なし」で購入できます。３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown