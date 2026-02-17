フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」関西唯一の専門店、エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞では、2026年3月1日（日）～3月14日（土）にホワイトデー限定缶「サブレ・ショコラ ブラン」を発売いたします。

毎年好評のホワイトデー限定缶が今年も登場

ホワイトデー限定缶「サブレ・ショコラ ブラン」を今年も発売いたします。発売以来ご好評をいただいている「ガレット・エシレ」と「サブレ ヴァニーユ」のセットに、ホワイトデーだけの特別な味わい「サブレ・ショコラ ブラン」を詰め合わせた贅沢なセットです。金色のロゴが、華やかさをそえる真っ白な缶に想いをのせて、 大切な方へ贈ってみませんか。

＜内容＞■「サブレ・ショコラ ブラン」（ホワイトデー限定）（右上）エシレ バターを贅沢に使用したサブレに、ホワイトチョコレートをコーティング。ほどけるようなサブレの食感と、ホワイトチョコレートの優しい甘さが、口の中で重なります。■「ガレット・エシレ」（左上）生地に可能な限りバターを練り込むことで、他にはないなめらかな口どけを実現。ひとたび口に含むと、エシレ バターの豊かな風味がふわりと広がります。■「サブレ ヴァニーユ」（下）サクサクと軽やかな食感が魅力。シンプルだからこそ際立つ、バターの香りがあと引く美味しさです。

商品概要

商品名：サブレ・ショコラ ブラン（ホワイトデー限定缶）内 容：サブレ・ショコラ ブラン 5枚、ガレット・エシレ 4枚、サブレ ヴァニーユ 16粒価 格：3,888円（税込）販売期間：2026年3月1日（日）～3月14日（土）※おひとり様1日5点まで※販売状況に応じて、3月14日（土）以降も販売を継続する場合がございます

想いを伝える、期間限定デザイン

ホワイトデーまでの期間、人気の「サブレ・エシレ 6枚入」「ガレット・エシレ 6枚入」「フロランタン 8枚入」を、赤いハートのモチーフに“avec l’amour”＜愛とともに＞のメッセージをあしらった限定デザインのボックスでご用意。また、ショッパーにも同様のデザインを施しております。商品名 :「サブレ・エシレ 6枚入」、「ガレット・エシレ 6枚入」、「フロランタン 8枚入」価格：各1,944円（税込）展開期間：2026年3月中旬まで※限定デザインボックスとショッパーは、無くなり次第終了「変わらぬ日常のなかにある愛」をテーマに展開しているエシレのバレンタイン＆ホワイトデー。いつも変わらないエシレの美味しい焼菓子を贈って、愛や感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

ÉCHIRÉ Marché au Beurre（エシレ・マルシェ オ ブール）

【住所】大阪府大阪市北区角田町8番7号阪急うめだ本店 地下2階【営業時間】阪急うめだ本店の営業に準じます。

https://www.kataoka.com/echire/marcheaubeurre/