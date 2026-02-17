【メディアリニューアル】株式会社Divide、酒をテーマとしたメディア「SAKEVIVA」をUI刷新。公開後初の公式発表

株式会社Divide

株式会社Divide（本社：※正しい所在地を記載、代表取締役：※氏名）は、酒をテーマとしたWebメディア「SAKEVIVA（サケビバ）」のUIリニューアルを2025年12月に実施いたしました。



SAKEVIVAは2025年9月に公開された酒カテゴリ横断型メディアです。これまで公開のみで公式なプレスリリースは実施しておらず、今回が初のPR TIMESでの発表となります。


公式サイト：https://sakeviva.com/



なぜ今、酒メディアなのか


SAKEVIVAは


「SAKE（酒）」＋「VIVA（万歳）」


さらに「叫び＋場」という意味を重ねた造語です。



飲食店領域では、食べログやホットペッパーといった「レコメンド」と「予約」を同時に担う巨大プラットフォームが存在します。



一方で、酒類は飲食店以上に選択肢が無限に存在するにもかかわらず、横断的にレコメンドや検索整理が可能なポピュラーサービスは確立されていないと認識しています。



その理由として、


- 記事制作コストが高い
- 銘柄ごとに検索ボリュームが分散する
- 専門性が高く参入障壁がある

といった構造的課題があると推察しています。



しかし近年、生成AIの活用によりコンテンツ制作の効率化が可能になりました。制作コストの大幅削減とスピード向上が実現できる環境が整ったことで、これまで着手されにくかった領域への挑戦が現実的になりました。



SAKEVIVAは、この構造変化を前提に立ち上げたメディアです。



SAKEVIVAの特徴


SAKEVIVAは、特定ジャンルに限定せず「酒」というテーマで横断的に情報を発信しています。



現在掲載中の主なコンテンツ：


- 地域別酒イベント情報
- ジャンル別解説記事
- 初心者向け基礎知識
- 銘柄紹介
- 酒に関するQ&A型コンテンツ

検索流入を前提とした構造設計により、継続的なコンテンツ蓄積型メディアとして運営しています。


オープン詳細


公開日：2025年9月


UIリニューアル実施：2025年12月



サイトURL


https://sakeviva.com/


今後の展開


今後は、


- 掲載ジャンルの拡充
- 酒関連事業者との連携
- イベント連動型コンテンツ
- データベース型コンテンツの拡張

を通じ、月間PVの拡大とともに、酒市場における情報ハブとしてのポジション確立を目指します。


会社概要


会社名：株式会社Divide(https://divide-inc.com/)


所在地：東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 913


代表者：水本 豪