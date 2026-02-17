【メディアリニューアル】株式会社Divide、酒をテーマとしたメディア「SAKEVIVA」をUI刷新。公開後初の公式発表

株式会社Divide

株式会社Divide（本社：※正しい所在地を記載、代表取締役：※氏名）は、酒をテーマとしたWebメディア「SAKEVIVA（サケビバ）」のUIリニューアルを2025年12月に実施いたしました。

SAKEVIVAは2025年9月に公開された酒カテゴリ横断型メディアです。これまで公開のみで公式なプレスリリースは実施しておらず、今回が初のPR TIMESでの発表となります。

公式サイト：https://sakeviva.com/

なぜ今、酒メディアなのか

SAKEVIVAは

「SAKE（酒）」＋「VIVA（万歳）」

さらに「叫び＋場」という意味を重ねた造語です。

飲食店領域では、食べログやホットペッパーといった「レコメンド」と「予約」を同時に担う巨大プラットフォームが存在します。

一方で、酒類は飲食店以上に選択肢が無限に存在するにもかかわらず、横断的にレコメンドや検索整理が可能なポピュラーサービスは確立されていないと認識しています。

その理由として、

- 記事制作コストが高い- 銘柄ごとに検索ボリュームが分散する- 専門性が高く参入障壁がある

といった構造的課題があると推察しています。

しかし近年、生成AIの活用によりコンテンツ制作の効率化が可能になりました。制作コストの大幅削減とスピード向上が実現できる環境が整ったことで、これまで着手されにくかった領域への挑戦が現実的になりました。

SAKEVIVAは、この構造変化を前提に立ち上げたメディアです。

SAKEVIVAの特徴

SAKEVIVAは、特定ジャンルに限定せず「酒」というテーマで横断的に情報を発信しています。

現在掲載中の主なコンテンツ：

- 地域別酒イベント情報- ジャンル別解説記事- 初心者向け基礎知識- 銘柄紹介- 酒に関するQ&A型コンテンツ

検索流入を前提とした構造設計により、継続的なコンテンツ蓄積型メディアとして運営しています。

オープン詳細

公開日：2025年9月

UIリニューアル実施：2025年12月

サイトURL

https://sakeviva.com/

今後の展開

今後は、

- 掲載ジャンルの拡充- 酒関連事業者との連携- イベント連動型コンテンツ- データベース型コンテンツの拡張

を通じ、月間PVの拡大とともに、酒市場における情報ハブとしてのポジション確立を目指します。

会社概要

会社名：株式会社Divide(https://divide-inc.com/)

所在地：東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 913

代表者：水本 豪