【メディアリニューアル】株式会社Divide、酒をテーマとしたメディア「SAKEVIVA」をUI刷新。公開後初の公式発表
株式会社Divide（本社：※正しい所在地を記載、代表取締役：※氏名）は、酒をテーマとしたWebメディア「SAKEVIVA（サケビバ）」のUIリニューアルを2025年12月に実施いたしました。
SAKEVIVAは2025年9月に公開された酒カテゴリ横断型メディアです。これまで公開のみで公式なプレスリリースは実施しておらず、今回が初のPR TIMESでの発表となります。
公式サイト：https://sakeviva.com/
なぜ今、酒メディアなのか
SAKEVIVAは
「SAKE（酒）」＋「VIVA（万歳）」
さらに「叫び＋場」という意味を重ねた造語です。
飲食店領域では、食べログやホットペッパーといった「レコメンド」と「予約」を同時に担う巨大プラットフォームが存在します。
一方で、酒類は飲食店以上に選択肢が無限に存在するにもかかわらず、横断的にレコメンドや検索整理が可能なポピュラーサービスは確立されていないと認識しています。
その理由として、
- 記事制作コストが高い
- 銘柄ごとに検索ボリュームが分散する
- 専門性が高く参入障壁がある
といった構造的課題があると推察しています。
しかし近年、生成AIの活用によりコンテンツ制作の効率化が可能になりました。制作コストの大幅削減とスピード向上が実現できる環境が整ったことで、これまで着手されにくかった領域への挑戦が現実的になりました。
SAKEVIVAは、この構造変化を前提に立ち上げたメディアです。
SAKEVIVAの特徴
SAKEVIVAは、特定ジャンルに限定せず「酒」というテーマで横断的に情報を発信しています。
現在掲載中の主なコンテンツ：
- 地域別酒イベント情報
- ジャンル別解説記事
- 初心者向け基礎知識
- 銘柄紹介
- 酒に関するQ&A型コンテンツ
検索流入を前提とした構造設計により、継続的なコンテンツ蓄積型メディアとして運営しています。
オープン詳細
公開日：2025年9月
UIリニューアル実施：2025年12月
サイトURL
https://sakeviva.com/
今後の展開
今後は、
- 掲載ジャンルの拡充
- 酒関連事業者との連携
- イベント連動型コンテンツ
- データベース型コンテンツの拡張
を通じ、月間PVの拡大とともに、酒市場における情報ハブとしてのポジション確立を目指します。
会社概要
会社名：株式会社Divide(https://divide-inc.com/)
所在地：東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 913
代表者：水本 豪