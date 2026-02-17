【推し活・ぬい活】推しのぬいぐるみを可愛く持ち運べる！推し活・ぬい活がもっと楽しくなる新商品「べびば」がエイコーから新登場
株式会社エイコー
株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、推し活向け新商品「べびば」（エイコーオリジナルブランド商品）を全国のアニメ・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。
● 商品情報 ●
べびば(全2種)
・発売日2026年2月発売予定
・価格各2,750円(税込)
・本体サイズ約H13×W11×D5ｍｍ
・種類展開black、white
■「べびば」とは？
お持ちのぬいぐるみ(推奨サイズ：全長H11～14cm)をBabyのように愛でている方にむけて、いつでもBaby(ぬいぐるみ)と一緒におでかけができる、ぬいぐるみ用バッグです。正面は窓になっていて、ぬいぐるみのお顔を出すことができます。バッグのハンドル部分に装着することも可能！推し活・ぬい活がもっと楽しくなるエイコーオリジナルの新ブランドシリーズ商品です。
■著作権表記
(C) EIKOH
■注意事項
※画像はイメージです。
※商品画像と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
※発売日、商品入荷時期、販売時期は予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。
■株式会社エイコーホームページ
https://www.e-eikoh.co.jp/
■株式会社エイコー X総合アカウント
https://twitter.com/Eikoh_PR
■お問い合わせ先
株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)