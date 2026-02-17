マックスマーラ、トレンチコートの新しい着こなしを提案するストアイベント「MIX & MATCH - Trench Coat Edit」を開催

株式会社マックスマーラ ジャパン

マックスマーラは、2026年春夏のトレンチコートを主役に、日常の様々なシーンを想定したスタイリングを体感できるイベント「MIX & MATCH - Trench Coat Edit」を、2026年2月21日(土)から3月31日(火)までの期間、マックスマーラ 表参道店、青山店、銀座三丁目店の3店舗にて開催いたします。

本イベントでは、2026年春夏コレクションのトレンチコートを軸に、多様なスタイリングをストアウィンドウおよび店内のディスプレイなどで展開。マックスマーラをはじめ、スポーツマックスやエス マックスマーラ、マックスマーラ ザ・キューブなど、ブランドの垣根を超えたミックスコーディネートにより、春のスタイリングの幅を広げます。

素材やシルエット、レイヤリングによって生まれるニュアンス、トレンチコートが持つ多面的な魅力を通して、洗練された日常に寄り添うコートから広がるスタイルを、視覚的に体感していただけます。

また、本イベントの開催に合わせ、デジタルファッションメディア「The Fashion Post」にて、スタイリストの仙波レナ氏と百々千晴氏が、それぞれの視点から日常のライフシーンや異なる女性像をテーマに手掛けたスタイリングを紹介する特集記事を、全4回にわたり紹介。店舗空間とデジタルメディアが連動し、ミックス＆マッチの世界観を立体的に描き出します。

期間中、マックスマーラ 表参道店、青山店、銀座三丁目店のいずれかにて対象のトレンチコートをご購入いただいたお客様には、数量限定にてギフトを進呈いたします。

【The Fashion Post掲載 トレンチコート】

・公式サイトイベント特設ページ：https://jp.maxmara.com/editorial/mixandmatch(https://jp.maxmara.com/editorial/mixandmatch)

・「The fashion Post」 URL: https://fashionpost.jp/(https://fashionpost.jp/)

【「MIX & MATCH - Trench Coat Edit」イベント概要】

開催期間：2026年2月21日(土)～3月31日(火)

・マックスマーラ表参道店

住所：東京都渋谷区神宮前5-2-5

営業時間：11:00-20:00

・マックスマーラ青山店

住所：東京都港区南青山5丁目9-19 MAR'S 南青山 1・2F

営業時間：11:00-20:00

・マックスマーラ銀座三丁目店

住所：東京都中央区銀座３丁目3-1 ZOE 銀座1・2F

営業時間：11:00-20:00