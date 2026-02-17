Gemini 導入支援プログラム「AI Driven」に、Google Workspace の自動化ツール「Google Workspace Studio」の実践トレーニング講座を新規開設

吉積情報株式会社

Google Workspace のプレミア パートナー（Service / Co-Sell）である吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田晴通、以下「吉積情報」）は、提供中の Google Workspace with Gemini 活用支援プログラム「AI Driven」の新ラインナップとして、Google Workspace 上でノーコードの業務自動化を実現するツール「Google Workspace Studio」の活用を支援する「Google Workspace Studio 基礎講座」を、2026 年 2 月 10 日より提供開始いたしました。

■「Workspace Studio 基礎講座」開設の背景

昨今、生成 AI「Gemini」の普及により業務効率化が進む一方で、「AI はチャット形式の利用に留まり、具体的な業務フローの自動化まで至っていない」「現場の自動化ニーズに対し、IT 部門の開発リソースが不足している」といった課題を抱える企業が増えています。

吉積情報では、これまで導入支援プログラム「AI Driven」を通じて多くの企業の生成 AI 活用を支援してまいりました 。この度、現場ユーザー自らが AI を活用した自動化フローを構築できるよう、最新の「Google Workspace Studio」に特化した実践型トレーニングを開発いたしました。

「AI Driven」サービスサイト：https://www.yoshidumi.co.jp/service/aidriven(https://www.yoshidumi.co.jp/service/aidriven)

■「Google Workspace Studio」とは

Google Workspace 上で「Gemini」と Gmail、Google ドライブ、Google Chat などの各アプリを連携させ、プログラミング不要（ノーコード）で高度な業務フローを構築できる機能です。

活用例：特定のキーワードを含むメールを受信した際、AI が内容を要約し、Google Chat へ自動通知および返信の下書きを作成する 。

■ 本講座の3つの特徴

１. エンジニア不要、現場主導の自動化を実現

専門用語を排除し、IT の専門知識がない現場担当者でも、直感的な操作で自動化フローを構築できるよう設計されています。

２. 即戦力のユースケースに基づくハンズオン形式

営業、事務、カスタマーサポートなどの成功事例をもとに、講師と共にその場で動くフローを完成させるため、受講後すぐに実務へ投入可能です。

３. 最新仕様を体系化した独自の知見

進化の速い Google Workspace Studio の最新仕様を初心者向けに体系化。陥りやすい「つまずきポイント」を網羅した、専門家による独自カリキュラムを提供します。

■ 提供プラン

お客様の契約形態に合わせた価格設定をご用意しております。詳細な料金体系は、サービス紹介資料にてご確認いただけます。

資料ダウンロードはこちらから

https://www.yoshidumi.co.jp/document_wp/ai-driven

■ 【3/3開催】新講座開設記念オンラインセミナーのご案内

「指示待ち AI」から「自走する AI」へ。Google Workspace Studio が変える、現場主導の業務自動化セミナー

2026 年 3 月 3 日（火）14:00 ～ 15:00 オンライン開催

【セミナーの内容】

- Google Workspace Studio が実現する「自走するAI」の世界- AI Driven「Google Workspace Studio トレーニング」先行体験- Gemini 活用を組織に定着させる「AI Driven」のご紹介

【こんな方におすすめです】

- Gemini への「指示出し」自体を自動化し、一歩進んだ活用をしたい方- 「現場主導の自動化」を推進したいが、具体的なツールや教育方法に悩んでいる情シス担当の方- 現場の「チリツモ業務」を解消し、組織全体の生産性を底上げしたい DX 推進担当者- 一部の利用者だけでなく、全社的にAI活用を浸透・定着させたい DX 推進担当者

お申し込みはこちらから

https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/workspace-studio(https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/workspace-studio)

■ 吉積情報株式会社について

本社：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表取締役：秋田 晴通

ウェブサイト：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現する DX 支援のスペシャリストです。Google Workspace のプレミアパートナー（Service / Co-Sell）であり、ワークスタイルの変革を得意とするエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブ を活用した脱PPAPソリューション「Cmosy Pocket」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：マーケティング部

お問い合わせフォーム： https://www.yoshidumi.co.jp/contact

Google Workspace、Google ドライブ、Google Chat、Gemini および Google Workspace Studio は Google LLC の商標です。

Cmosy は吉積情報株式会社の登録商標です。